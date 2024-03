Colombia, serio y contundente aún con pestañeo: figura, 1x1 vs Rumania

Fue un partido redondo, tal como se pedía. Ya no se regaló un tiempo, ya no se especuló por tramos del juego, se asumió el protagonismo y, más allá de un par de errores al cierre, se mantuvo la ventaja con autoridad. Con solo dos cambios salió Lorenzo, ambos con excelente resultado. Así jugó Colombia 1x1:



Camilo Vargas 6

Sin apenas trabajo en el primer tiempo, rápida reacción en única llegada rumana en la que perdonó Alibec. Requirió apoyo médico antes del descanso



Daniel Muñoz 6

Bien en los relevos, dejó un lujazo en la jugada de gol de Arias antes de retirarse lesionado. Atentos a su evolución.



Carlos Cuesta 6

Un par de dudas en la salida, pero sin mayor problema cubriendo su territorio



Jhon Lucumí 6

Firme, siempre fuerte en los duelos. Él y alguien más en la zaga para hoy y para el futuro, más allá del error del 3-1.



Johan Mojica 6

Otro buen partido para decir presente en la lista de Lorenzo: mejor en ataque que en marca, le alcanzó para dar asistencia a Córdoba y brillar



Jefferson Lerma 6

Tan eficiente que ya no es noticia: serio, fuerte y hábil en la recuperación. Sí, tuvo un pestañeo en el 3-1, pero rindió a tope.



Richard Ríos 7

En su primer partido como titular mostró toda su personalidad y le sumó un gran compromiso para ocupar todo el sector derecho con posesión y precisión en el pase. De sus pies nace el gol e Arias



Jhon Arias 8

Ahora como interior por izquierda, como socio de Díaz, volvió a brillar: socio de todos, sacrificado como siempre y con la cuota que faltaba: el gol. Finalizó una gran acción juntándose con criterio con Ríos.



Luis Díaz 7

Una flecha, el acertijo imposible para cualquier rival, estuvo en la foto del gol de Córdoba y le negó el portero el que debió ser un golazo a los 51 minutos.



James Rodríguez 8

De nuevo, como siempre, el cerebro de Colombia: impecable en el pase, opción permanente de descarga, agilidad para juntar compañeros y ponerlos mano a mano. Otro duelo notable. 91 po ciento de precisión en el pase. Fin del análisis.



Jhon Córdoba 8

Su trabajo encomiable, su paciencia, su sacrificio tuvieron premio en su primera titularidad: marcó de cabeza a gran pase de Mojica y le hizo a Arias la pantalla para el 2-0. Impecable, en toda la extensión de la palabra. Se fue a los 73 por Asprilla



Santiago Arias por Muñoz 5

Minuto 45

Reemplazó al lesionado Muñoz, mostró conocimiento del puesto y de sus compañeros y tuvo una buena combinación con James a los 60 minutos. Falló en el 3-2 en el cierre



Rafael Santos Borré por Díaz 5

Minuto 67

Se sacrificó pero dispuso de pocas ocasiones frente al arco



Arias por Jorge Carrascal 5

Minuto 67

No hizo mayor diferencia, gual que contra España



Juan Fernando Quintero por James 5

Minuto 73

Reemplazó al capitán pero no tuvo mayor protagonismo y con él en campo vino la reacción de Rumania



Yaser Asprilla por Córdoba 7

Minuto 74

Apareció para coronar buen trabajo en salida de Arias y Mojica y definió con precisión para el 3-0 parcial