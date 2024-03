Lupa de Lorenzo en Londres: unos entre algodones, otros sin actividad

La Selección Colombia espera a sus últimas unidades en al concentración en Londres, donde prepara el duelo amistoso de este viernes contra España, y de fondo el duelo contra Rumania en Madrid (26 de marzo), ambos válidos por la fecha FIFA.

Sin prisa pero sin pausa apura el tiempo, que siempre es poco, con la base del equipo que usaría en la próxima Copa América y que requiere rodaje y, en algunos pocos casos, integración al grupo y a la idea del DT por si se requiere su presencia a última hora.

Dos preocupaciones iniciales tiene el argentino: los jugadores que llegan apremiados por dolencias físicas y los que, por distintas razones, no han tenido mucha competencia en el año y requieren esa tensión competitiva para cuando se vistan de amarillo.

Entre algodones



En el primer ítem un detalle no menor que advirtió Jürgen Klopp, DT de Liverpool: "Lucho se sintió en la ingle... No sé exactamente cuándo jugarán sus primeros partidos (amistosos), probablemente en cuatro o cinco días. Es un calendario loco". Sí, nada menos que Díaz, la máxima figura del equipo tuvo una molestia que evidentemente no es grave, porque le permitió unirse a la concentración, pero que hay que vigilar para que no se convierta en un mal mayor.

Es un caso parecido al de Jorge Carrascal, quien estuvo en duda en los últimos días pues se reportó desde Rusia que sufrió un golpe importante en una costilla y se había quejado de dolor. De nuevo, saber que ya está trabajando con el equipo es buen indicio pero hay que tomar precauciones en su caso, pues se suma que no ha sido está su temporada con más minutos y productividad y eso seguramente lo estará afectando.

Finalmente está Richard Ríos, quien sufrió un golpe importante en un entrenamiento de Palmeiras hace solo dos días: el periodista brasileño André Hernan informó que hubo un fuerte golpe y "el mediocampista quedó tirado en el piso y fue evaluado por los médicos". No es para ausentarse de una Selección, sabiendo que la competencia interna es feroz, pero no sobran los cuidados.

¿Y la falta de competencia?

El otro asunto con el que lidia Lorenzo es la falta de competencia de varios de sus convocados, quienes están en la lista porque cuentan con su confianza absoluta, pero saben, ellos y el DT, que ante una selección europea el examen será muy exigente y un error puede costar el cupo a Copa América.



En la lista hay nada menos que nueve jugadores que no están llegando con el rodaje que se espera, aunque vale decir que aún les quedan un par de meses para ponerse al día.



Los fieles escuderos del DT, esos que lo acompañaron desde el proceso con Pékerman y que hoy sobreviven a golpes como la eliminación de Catar 2022, encabezan la lista: ​​David Ospina llega con solo tres partidos a cuestas (270 minutos), Santiago Arias con 4 (359'), Rafael Santos Borré: con 7 (184') y, lo más preocupante, James Rodríguez, su capitán, con 4 encuentros y apenas 74 minutos.



​Entre los jóvenes hay que decir que Kevin Castaño solo jugó 1 partido (60'), Jorge Carrascal 2 (180') y ​Mateo Cassierra 3 (243'), aunque estos dos últimos, igual que Jhon Córdoba que tiene 2 encuentros (180'), tienen disculpa porque la inactividad es culpa de la para del fútbol en Rusia. Con todo, la competencia no es mucha.



Vale decir que el recién llamado Gustavo Puerta, muy del equipo de moda en Europa, el Bayer Leverkusen, apenas disputó 1 minuto en un 1 partido de manera oficial.