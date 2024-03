Yerry Mina cambiaría otra vez de equipo: revelan dos interesados

Yerry Mina está logrando continuidad en Cagliari tras una corta etapa en Fiorentina en la que tuvo constantes lesiones y no lo dejaron tener mayor protagonismo, por lo que el conjunto dirigido por Claudio Ranieri lo acogió para darle una nueva oportunidad de jugar regularmente.

Sin embargo, su continuidad en Cagliari no estaría del todo asegurada para la próxima temporada, pues al parecer Corinthians y Gremio se habrían interesado en los servicios del colombiano.



La información fue dada a conocer por el periodista de ‘DSports’, el argentino Christian Martin, quien aseguró para el ‘El Futbolero’ que, si no llega a extender su vínculo con Cagliari, esos dos equipos brasileños serían opción para Yerry Mina.



“Si por algún otro motivo no logra extender su vínculo con Cagliari por un año, aparece el Corinthians y

Gremio de Brasil. Yerry por ahora le da la prioridad al Cagliari", dijo Martin.



Por ahora, Yerry Mina sigue en Cagliari y desde que llegó en esta segunda parte de temporada de Italia, el defensor ha jugado en seis partidos, siendo titular en todos los encuentros, pero habrá que esperar si está en los planes del conjunto italiano cuando finalice la temporada en junio.