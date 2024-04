¿Nuevo DT para la Sub-20? Este podría ser el próximo estratega

La Federación Colombiana de Fútbol sigue en la búsqueda de un nuevo director técnico para afrontar los compromisos previos al Sudamericano del 2025 que se disputará en Perú, y desde este año ya se debe comenzar con el proceso correspondiente para saber quién será el estratega luego del despido de Héctor Cárdenas.

Desde estos momentos se conocen dos nombres, pero uno solo tendría todas las chances de adquirir ese puesto debido al conocimiento que ya tiene dentro de la Federación.

Según informó el periodista Diego Rueda en el programa, El Vbar Caracol, existen dos nombres posibles para ser el nuevo DT de la Selección Colombia Sub-20: Juan Carlos Ramírez (actual DT de la Sub 17), y Wilmer Cabrera.

Sin embargo, se conoce que el segundo candidato a llevarse el puesto (Wilmer Cabrera) no estaría interesado ya que el exmundialista en 1998 estaría interesado en un club y no una Selección menor. Mientras que Ramírez quien actualmente se encarga del equipo Sub 17, y quien está en la FCF desde 2022 primero como entrenador de la Sub 15 y ahora en la categoría siguiente.

Está claro que la decisión de buscar un entrenador de manera rápida es debido a que Héctor Cárdenas fue despedido de la Sub 20 y Sub 23 luego que mal papel que tuvo Colombia en el Preolímpico disputado a inicios de año, donde la tricolor no cosechó ni un punto, ni tampoco marcó goles.

Ahora es cuestión de días, semanas, o meses para conocer si la misma Federación determinará la llegada de Ramírez o de Cabrera a la Selección Colombia Sub-20.