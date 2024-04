¿Quién clasificará? Crece expectativa por semifinalistas de Champions

Se definen los semifinalistas de la Champions League 2023/24 y en la ida de los cuartos de final dejó a los aficionados al borde de sus asientos tras unos primeros partidos repletos de acción. Los enfrentamientos entre los gigantes del fútbol europeo han anotado continuamente durante los minutos de juego, con resultados que han dejado todo por decidir en los partidos de vuelta.

El Bayern Múnich se vio obligado a conformarse con un empate 2-2 contra el Arsenal. A pesar de tener la ventaja de jugar en casa en la vuelta, los bávaros deberán mostrar su mejor versión para superar a un sólido equipo londinense.



Por otro lado, el Manchester City logró un valioso empate 3-3 ante el Real Madrid en el nuevo Santiago Bernabéu. Los dirigidos por Pep Guardiola exhibieron su calidad ofensiva, pero los merenguesbuscarán revertir la situación de visita en el partido de vuelta en busca de un lugar en las semifinales.



En el Cívitas Metropolitano, el Atlético de Madrid se impuso 2-1 al Borussia Dortmund en un encuentro marcado por la intensidad y la entrega de ambos equipos. Los colchoneros intentarán defender su ventaja en el partido de vuelta para seguir avanzando en la competición europea.



Por último, el Barcelona protagonizó un emocionante duelo contra el PSG, logrando una ajustada victoria por 3-2 en el Parque de los Príncipes. Raphinha brilló con dos goles, pero los parisinos no se darán por vencidos fácilmente y buscarán dar la sorpresa en el partido de vuelta en suelo catalán.



Con la vuelta programada para el 16 y 17 de abril, la emoción está en su punto máximo. Los aficionados esperan con ansias ver cómo se desarrollarán estos apasionantes enfrentamientos, con la certeza de que cada equipo dará lo mejor de sí para alcanzar el ansiado pase a las semifinales de la UEFA Champions League.

La casa de apuestas Betsson, líder mundial de juegos online, ofrece las siguientes cuotas durante los partidos de infarto que esta semana trae la Champions League.

• Martes 16 de abril:

Borussia Dortmund vs Atlético de Madrid: Betsson paga 2.28 si el club alemán se impone, mientras que, si el equipo español mantiene su ventaja, las personas pueden ganar hasta 3 veces lo apostado. Un empate tiene una cuota de 3.70.

Barcelona vs PSG: En este partido el triunfo del equipo catalán paga con una cuota de 2.22 en la casa de apuestas patrocinadora de Atlético Nacional. El París entregaría tres veces más de llegar campeón y el empate daría un retorno de casi cuatro veces el monto apostado.



Miércoles 17 de abril:

Manchester City vs Real Madrid: El gran favorito de este encuentro es el club ‘citizen’, con una cuota de 1.65 en la casa de apuestas de Betsson. Por ese motivo, si los merengues remontan el resultado pagaría una cuota de 4.85, mientras que la del empate es de 4.4.



Bayern Múnich vs Arsenal: La casa de apuestas sueca ofrece una cuota de 3.75 al empate de este partido. La victoria de los bávaros daría 2.35 de lo apostado, mientras que el triunfo del equipo inglés otorga 2.92.