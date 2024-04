Pronósticos Borussia Dortmund vs Atlético de Madrid | Champions League

Se viene el partido de revancha, se acercan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, en esta ocasión tenemos la llave más disputada y a la vez más discreta, con dos equipos que han brillado por la irregularidad. Así vamos con los pronósticos entre Borussia Dortmund vs. Atlético de Madrid.



Sin duda alguna, este encuentro de Champions League será uno de los juegos más parejos y con resultado incierto, después de todo tanto alemanes como españoles no han mostrado su mejor cara en esta temporada, por lo que puede suceder cualquier cosa. De dicha manera, este encuentro, con el 2-1 en favor de los Colchonero no garantiza nada y todo se definirá en la vuelta en territorio alemán.



Mejores apuestas Borussia Dortmund vs Atlético de Madrid



¿Ambos anotarán? Sí: @1.57 Codere



Gana o empata Atl. Madrid: @1.62 Codere



Más de 2.5 Goles: @1.75 Codere

Un historial parejo



El enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund ha sido un espectáculo recurrente en la historia de las competiciones europeas, con un total de siete encuentros hasta la fecha. Estos enfrentamientos han sido marcados por una notable paridad, reflejada en el equilibrio de resultados entre ambos equipos, con 3 victorias por lado y tan solo una igualdad.



En Alemania no se han presentado empates, siempre hubo un ganador con 2 triunfos locales, 1-0 y 4-0, con una victoria de los visitantes, aquella por 1-2. Y ojito a la curiosidad, hubo dos marcadores que se repitieron en dos ocasiones, el 1-0 y el 2-1, el primero para el Borussia y el segundo en favor de los de Madrid.



Borussia Dortmund vs. Atlético de Madrid: Un duelo con presente distópico



El Borussia Dortmund, con cinco cambios respecto al partido en el Metropolitano, logró una victoria crucial el pasado sábado frente al Borussia Monchengladbach, con un marcador de 1-2. Con 56 puntos en la Bundesliga, igualando al RB Leipzig en la lucha por puestos de Champions, los del Ruhr se mantienen en el quinto lugar.



En el Signal Iduna Park, solo cuatro equipos han logrado imponerse esta temporada: Bayern de Múnich 0-4, Leipzig 2-3, Hoffenheim 2-3 y Stuttgart 0-1, siendo este un marcador atípico, con muy baja cantidad de goles. Ahora bien, en Champions a la única escuadra ofensivamente poderosa que se enfrentó fue el PSG, equipo que le anotó un gol, pero este partido tiene una necesidad diferente al resto, después de todo inician el juego “eliminados” de las semifinales.



Mientras tanto, el Atlético de Madrid, tras su triunfo ante el Girona (3-1), donde el Cholo Simeone realizó hasta seis cambios en la alineación titular, se ubica en la cuarta posición de LaLiga con 61 puntos, a cuatro del líder.



Los Colchoneros han tenido un exitoso mes de abril, ganando sus tres partidos contra Villarreal 1-2, Borussia Dortmund 2-1 y Girona 3-1. Dichos resultados solo evidencian que el estilo ultradefensivo del Cholo ya no existe, todo lo contrario, la ofensiva es su nueva arma, eso dejando expuesta la defensa, lo que ha resultado en varios goles en contra.



Así, estas temporadas para ambas escuadras han sido similares, entre mucha irregularidad, sin ser equipos equilibrados y totalmente sujetos a las sorpresas, y aunque registran una buena cantidad de goles, poseen defensas frágiles, que los han mantenido sin luchar por títulos ligueros en esta temporada.