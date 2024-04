Luis Enrique confía en la clasificación del PSG a semis de Champions

París Saint-Germain está ante la obligación de clasificar a las semifinales de la Uefa Champions League, teniendo un serio compromiso ante el FC Barcelona por la vuelta de los cuartos de final, en el que el conjunto francés consiguió un mal resultado en territorio galo al caer 3-2 ante los españoles.

Viendo este mal resultado para los parisinos como último antecedente, el técnico del conjunto francés, Luis Enrique, analizó como se preparó su equipo de cara a este decisivo encuentro que definirá el paso a los mejores cuatro de la Champions League.

La actitud del equipo para el compromiso de vuelta



“Después de una derrota y en un partido tan importante, fueron días difíciles los primeros dos días. Pero el fútbol profesional te permite una nueva oportunidad. Llegamos en un buenísimo momento”.

La presión de este juego



“¿Presión? Presión para el que se tiene que ir a trabajar siete días a la semana y levantarse a las seis; y no poder ponerse enfermo.. Yo vivo como un señor y trabajo con una sonrisa”.



Lo que dejó el juego de ida



“Este segundo partido es un poco diferente. Lo hemos podido trabajar y analizar al no tener partido fin de semana. Fue un partido muy disputado y bien jugador. Merecimos mínimo el empate e incluso marcar algún gol más. Tenemos que dar una mejor versión. No especulamos nunca y ahora aún menos. Estoy convencido que le vamos a dar la vuelta”.

El regreso a territorio español



“Prefiero el Camp Nou, pero Montjuïc me trae buenos recuerdos. Aquí jugué unos Juegos Olímpicos. Es un escenario a la altura. El recibimiento me preocupa cero porque me siento como un culé más”.