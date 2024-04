Tomen nota: ¿Quiénes serán los árbitros para la fecha 17 del FPC?

Desde este martes 16 hasta el viernes 19 de abril se jugará la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor, donde tres equipos ya confirmaron su presencia en los cuadrangulares, y hay otros que están cerca de concretar su acceso y que también esperan llegar a la última fecha con opciones de ingresar.

Así mismo, la propia Dimayor dio a conocer en su página oficial quiénes serán los árbitros encargados para impartir justicia en esta nueva fecha del balompié nacional.

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 17

Envigado vs. Deportes Tolima

Central: JOSÉ ORTIZ – NORTE

Asistente Nro.1: CAMILO PORTELA – BOGOTÁ

Asistente Nro.2: JORGE NARVAEZ – CESAR

Cuarto Árbitro: JHON REYES – ANTIOQUIA

VAR: KEINER JIMÉNEZ – CESAR

AVAR: LIZMAÍR SUÁREZ – BOLÍVAR



Jaguares vs. Deportivo Cali

​Central: DIEGO RUIZ – META

Asistente Nro.1: JHON GALLEGO – CALDAS

Asistente Nro.2: IVAN BALLESTA – CUNDINAMARCA

Cuarto Árbitro: DIONISIO RUIZ – CÓRDOBA

VAR: MARÍA DAZA – NORTE

AVAR: GEOVANNY PADILLA – BOGOTÁ



Once Caldas vs. Independiente Santa Fe

​Central: DIEGO ULLOA – VALLE

Asistente Nro.1: MARY BLANCO – BOYACÁ

Asistente Nro.2: JOSÉ PIEDRAHITA – ANTIOQUIA

Cuarto Árbitro: SEBASTIÁN TORO – CALDAS

VAR: LUIS TRUJILLO – VALLE

AVAR: CRISTIAN DE LA CRUZ – NARIÑO

Águilas Doradas vs. Alianza FC

Central: CARLOS BETANCUR – VALLE

Asistente Nro.1: MARIO TARACHE – CASANARE

Asistente Nro.2: WILSON ORTIZ – NORTE

Cuarto Árbitro: JAVIER VILLA – ANTIOQUIA

VAR: RICARDO GARCÍA – SANTANDER

AVAR: LIZMAÍR SUÁREZ – BOLÍVAR

Millonarios vs. Junior

​Central: JORGE DUARTE – SANTANDER

Asistente Nro.1: RICHARD ORTIZ – QUINDÍO

Asistente Nro.2: JOHAN PEÑA – TOLIMA

Cuarto Árbitro: ESNAIDER PONTÓN – BOGOTÁ

VAR: JORGE GUZMÁN – NORTE

AVAR: JAVIER PATIÑO – META

Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira

​Central: CARLOS ORTEGA – BOLIVAR

Asistente Nro.1: ROBERTO PADILLA – ATLÁNTICO

Asistente Nro.2: JHON ZAMBRANO – NARIÑO

Cuarto Árbitro: WANDER MOSQUERA – ANTIOQUIA

VAR: FERNANDO ACUÑA – BOYACÁ

AVAR: HERMINZUL CALDERÓN – BOGOTÁ

Equidad vs. Fortaleza CEIF

​Central: EDWIN TRUJILLO – CASANARE

Asistente Nro.1: JUAN C. GARCÍA – ANTIOQUIA

Asistente Nro.2: JORGE SANNA – NORTE

Cuarto Árbitro: JENNY TORRES – BOGOTÁ

VAR: NEVER MANJARREZ – CÓRDOBA

AVAR: JOHAN CASTRO – BOGOTÁ

Patriotas vs. Medellín

​Central: NICOLÁS GALLO – CALDAS

Asistente Nro.1: HEIBERT CALVO – BOGOTÁ

Asistente Nro.2: JAIR POZOS – CAUCA

Cuarto Árbitro: VÍCTOR WILCHEZ – BOYACÁ

VAR: MARÍA DAZA – NORTE

AVAR: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

América de Cali vs. Deportivo Pasto

​Central: DAVID ESPINOSA – ANTIOQUIA

Asistente Nro.1: CRISTIAN AGUIRRE – CALDAS

Asistente Nro.2: DANIEL ALZATE – CALDAS

Cuarto Árbitro: LUIS DELGADO – VALLE

VAR: LEONARD MOSQUERA – ANTIOQUIA

AVAR: LISANDRO CASTILLO – BOGOTÁ

Atlético Bucaramanga vs. Boyacá Chicó

​Central: STEVEN CAMARGO – BOGOTÁ

Asistente Nro.1: ELKIN ECHAVARRÍA – ANTIOQUIA

Asistente Nro.2: JHON AGUILAR – RISARALDA

Cuarto Árbitro: EDILSON ARIZA – SANTANDER

VAR: LUIS PICÓN – ANTIOQUIA

AVAR: HEIDER CASTRO – BOGOTÁ