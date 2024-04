Insólito: jugador del fútbol español recibió dinero por su camiseta

En la tercera división del fútbol español se vivió un momento insólito, pues luego de finalizado el partido entre Málaga frente al Atlético de Madrid B y que quedó a favor de los malagueños por un marcador de 1-0, el jugador Dani Lorenzo se acercó a unos aficionados en la tribuna para sacarse fotos, pero terminó vendiendo su camiseta.

El futbolista del Málaga se hizo viral luego de que ‘El Chiringuito’ diera a conocer el momento en el un hincha le pide la camiseta, pero Lorenzo expuso que le cobraban si la regalaba.



Ante el argumento del jugador, el aficionado dijo que cuánto le cobraban por ella y ante la respuesta de la estrella del Málaga de que tenía un valor 50 euros, el fiel seguidor le pasó el dinero y posteriormente recibió la camiseta como premio.



💰👕 ¡50 EUROS POR CAMISETA!



👀 Dani Lorenzo, jugador del Málaga, recibe dinero por regalar su camiseta... porque el club se la cobra.



📹 IMAGEN @elchiringuitotv. pic.twitter.com/yS4gADhvs8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 14, 2024

Eso generó polémica en España y el mismo Dani Lorenzo se refirió a ese tema y dejó claro que no es millonario, pero no vio problema recibir el dinero por la camiseta.



“No soy millonario, es más, me gustaría. El club nos cobra las camisetas, lo hice con toda la fe del mundo y me pareció algo natural coger el dinero que me ofrecía", dijo Lorenzo al ‘Chiringuito’.



Actualmente, el Málaga está en la cuarta casilla de la Primera RFEF, grupo 2 y tras la jornada 32, el equipo suma 61 puntos y está en zona para los playoffs del ascenso.