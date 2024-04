Así habló Gustavo Puerta como flamante campeón con Bayer Leverkusen

El pasado domingo 14 de abril se dio la hazaña del Bayer Leverkusen, al consagrarse por primera vez en su historia como campeón del fútbol alemán, además de ser el verdugo de finalizar la racha de 12 títulos consecutivos del Bayern Múnich.

Uno de los jugadores pertenecientes a la plantilla del equipo de Xabi Alonso es el mediocampista colombiano, Gustavo Puerta, quien tuvo la suerte de llegar en esta temporada y salir campeón de la Bundesliga, más allá de solo disputar 8 encuentros entre Liga y Europa League.

Más allá de los pocos minutos que ha tenido el colombiano en el Bayer Leverkusen, su técnico ha confirmado que es un jugador que le encanta, y que seguramente tendrá más minutos en un futuro. Así mismo, el flamante campeón estuvo presente en entrevista con ESPN F Show, y dejó sus sensaciones al ser el primer vencedor colombiano de la Bundesliga en 5 años.

Lo que vivió al salir campeón con Bayer Leverkusen



“Lo que viví este fin de semana fue algo que nunca pensé. Me va a marcar para siempre, estoy muy feliz por haber ganado el título”.



La relación con Xabi Alonso



“La relación con Xabi Alonso es excelente. Siempre transmite mucha tranquilidad. Le sabe llegar muy bien a los jugadores. Siempre está ahí para apoyarte. El profe me habla mucho, me corrige algunas cosas, me dice que esté tranquilo y que siga trabajando bien; él me ayuda mucho, además está la ventaja de que jugó en mi posición, así que eso lo debo aprovechar para mi beneficio”.



Cómo es su balance de la primera temporada con el Leverkusen



“Para ser mi primera temporada en Europa, creo que ha sido muy buena; aunque no he sumado muchos minutos, ha sido un año de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza, y como todo en la vida, esto es un proceso; ahora toca esperar lo que queda de la temporada para pensar en la siguiente, que sé que con la ayuda de Dios voy a tener más minutos”