Quintero exigió respeto por James y apuntó contra varios exjugadores

El tema James Rodríguez ha generado todo tipo de comentarios en la prensa y redes sociales. Fue una sorpresa la decisión del seleccionador Reinaldo Rueda y como era de esperarse las críticas, de todo tipo, llegaron. Los problemas físicos han sido el talón de Aquiles del creativo colombiano y justamente esa es la razón por la que fue excluido de las Eliminatorias e incluso de la Copa América.



Basado en lo anterior, Juan Fernando Quintero, otro de los desafectados por la Tricolor, quiso hablar sobre todos los temas álgidos de la última semana sin guardarse absolutamente nada.

En diálogo con ‘Semana’, ‘Juanfer’ decidió desahogarse: habló del tema Selección, hizo una reflexión respecto a la vida personal del futbolista, trató el tema China, apuntó contra exintegrantes del equipo nacional y defendió a capa y espada a su gran amigo, James.



Ausencia en Eliminatorias y Copa América - Por un lado, triste por esta situación que pasa mundialmente. Tenía mucha esperanza de volver, hacer las cosas bien sobretodo con los jugadores que convocaron porque con muchos he tenido la oportunidad de jugar, convivir. Me gustó mucho este convocatoria y tenía mucha esperanza, pero a raíz de lo que está pasando hay que tomar decisiones con cabeza fría. El cuerpo técnico lo entendió, la Federación... Me apoyaron y esperemos que todo esto cambie para poder estar aportando y ayudando a mi país.



Comunicación con Reinaldo Rueda - (Sobre la ausencia) Se lo expliqué, él entendió. No sabía qué día podía volver a China y fue una situación bien particular. Tomé la mejor decisión con el profesor, siempre y cuando respetando los intereses de todos y sobre todo el bienestar mío porque el volver a China implica 21 días de cuarentena, pierdes ritmo, el equipo me necesitaba, por ahí no se encontraba el tiquete para volver y bueno era una situación confusa en la que el único que iba a salir perjudicado era yo. Tanto mi club como la Federación tomaron la mejor decisión, basado en lo que podía ser lo mejor para todos. Lastimosamente no se dio y esperemos que todo se arregle para octubre o las fechas que se vengan poder estar.



¿Irse a China lo saca de la Selección? - Todo eso depende quién lo diga. Siempre me he basado en mi felicidad, tranquilidad y no me importa lo que digan. Yo simplemente juego fútbol , el fútbol es el mismo en todo lado y el que debe estar en buen nivel soy yo, no la liga. Eso hace parte de lo que lo que es el fútbol: las críticas del que comenta, el que no. Mientras yo esté bien, contento, bien físicamente, motivado y pueda aportar a mi país, imagínate. Es como uno se prepare, sobre todo que estas cosas pasan porque es fácil hablar de afuera.



Críticas - Yo a ellos no tengo nada qué decirles, simplemente no vivo de esos halagos ni cuando me va bien ni cuando me va mal. Soy demasiado frío ante eso, aprendí a punta de golpes porque hace muchos años me importaba mucho qué dijeran, qué no dijeran, qué pasaba, qué no pasaba... Hoy en día disfruto mi vida con mis seres queridos, mis amigos. El fútbol lo disfruto a diario, vivo intensamente esto porque cada vez se hace más corto el tiempo. A raíz de estas cosas se fastidia uno, el fútbol no tiene la culpa de que tantas personas hablen estupideces, creo que pesa más la ignorancia y queda taparse los ojos, los oídos. Hasta los que lo han vivido te critican, los códigos cada vez se pierden más. Hoy matamos un jugador colombiano cuando ha ganado todo, cuando desde los 7 años le ha dado al cuerpo como una persona mayor, cuando desde los 10 años mantiene a su familia y hoy lo matamos por medio de un micrófono. Yo no me explico mucha veces lo que está pasando, si son celos o muchas cosas, cada quien sabrá. No me importa, pero me duele que yo que toda la vida le entregado esto al fútbol no se valoren muchas cosas por una persona que está detrás de un micrófono, que respeto mucho porque a todos los respeto, y hablan incoherencias de cosas que no tienen sentido. Pero también soy claro de que las críticas hacen parte, hay gente que tiene que hacer esto para llamar la atención y bueno es respetable.



Caso James Rodríguez - Es mi hermano, yo a ese tipo lo amo, como se lo he dicho muchas veces. Yo sé qué ha hecho James por estar donde está. Desde los 14 años se fue a Argentina solo, sé lo que ha vivido, sé lo que ha sufrido y lo que se ha manejado por ser lo que hoy es porque al final no se le puede quitar. No solo él, todos los jugadores colombianos tenemos una historia que contar y ustedes saben que nosotros lo único que tenemos es un carácter que al final nos define. Todos los deportistas de Colombia tenemos un talento grandísimo, pero muchas veces el que sale es el que más críticas va a recibir, en vez de montarnos al bus y realmente apoyarlo en todas las situaciones. Yo creo que esa una lealtad a nuestra bandera porque al final gente que nos represente, nos hace sentir orgullosos en toda parte del mundo. Yo me siente feliz. Yo cómo voy a salir a decir que a nuestro campeón del Giro de Italia le faltaron 10 kilómetros cuando hace no sé cuántos. Ahorita sí, muy bacano, pero hace cuantos años viene trabajando y haciendo esto. Hoy hablamos del triunfo de un compatriota que nos hace sentir orgullosos y que así no gane, o pase lo que sea, nos representa.



Pareja con James - Es una situación compleja saber que un referente de la Selección no va estar como James o en mi caso que he tenido la oportunidad de aportar. Es duro, pero soy consciente de la capacidad que tienen los jugadores que están convocados, no tenemos duda de que tienen mucho talento, capacidad y el cuerpo técnico a mí me encanta. Como colombianos tenemos que apoyar en todo momento y desde donde esté voy a ayudar, aportar y mandar la mejor energía, que es lo mínimo que me toca, para que a los muchachos les vaya bien. Al final tiene sentido de pertenencia, personalidad y carácter de asumir esta gran responsabilidad. Todo está dado para tener una buena actuación tanto en la Eliminatoria como en la Copa América.



Inclusión de Edwin Cardona - Yo de táctica como que no hablo mucho porque al final llega su momento en el que hay que hablarlo. No podemos olvidar que Edwin es crack y que ha tenido la oportunidad de hacer las cosas bien en la Selección. Al final, los jugadores no están pero llega otro que tiene una responsabilidad y personalidad para asumirla, tanto él como otros. Lo otro le queda al cuerpo técnico, que es experimentado en este caso, estudia sus partidos y que van a tomar la mejor decisión. Esperemos que el que esté pueda hacer las cosas bien.



Desconvocatoria de James - Son dos partes. James siempre quiere estar en la Selección y seguramente el cuerpo técnico lo quiere tener bien. James se siente bien, seguramente ellos lo hablaron y tomaron la decisión siempre basándose en lo mejor para él y la Selección. A mí en 2015 me pasó algo similar, no pude jugar la Copa América por días, no pude estar y me sentí mal, frustrado. Es algo que hace parte de la cida, crecer y fortalecerse en todo sentido. Lo hablé con mi amigo, sé que es frustrante, pero sé también que es una persona muy fuerte mentalmente y que seguramente va a volver más fuerte para dar lo que normalmente da que es cosas importantes. Es un líder. Ene ste momento se va a recuperar y volverá con más ganas.



Sufrimiento de James - Siempre son duros con él, con todos. Yo con James lo que menos hablo es de fútbol porque al final no me importa, el respeto que le tengo es el máximo porque lo ha logrado todo, ha sido campeón en donde ha ido, es una persona con historia, debe ser respetado ,pero parece que a mucha gente se le olvida lo que nos ha dado. Como persona, voy a muerte con él porque lo conozco, sé la persona que es, sé lo que implica para mí como amistad, que es algo más importante que el jugador, y al final el fútbol pasa, lo único que queda es la persona y para mí es más importante eso. Es un ser humano, a veces se le olvida a mucha gente y para mí es más importante decirle cómo está, como amigo, que cómo se siente como jugador. Trato de estar ahí, apoyarlo porque al final es lo que llena, las cosas que se hacen de corazón. Sé que va a salir fuerte de todo esto, porque es un grande y lo ha demostrado, para mí no es un caso extraño.



¿División James-Reinaldo? - Me encanta el cuerpo técnico, voy a muerte también con el técnico y los jugadores porque es que somos Colombia. Ahorita no estamos para crear noticia de que James, que Reinaldo, no. Estamos creando un caos donde realmente no debe haber. James hace parte de la historia de la Selección, Reinaldo también, todos hacemos parte. Aquí nadie ha inventado el fútbol, ni lo ha descifrado. Vamos a respetar. Todos los jugadores han sido sumisos a muchas situaciones, pero hay veces que se pasan, con mucho respeto lo digo. Tenemos que respetar. Nosotros estamos desde los 7 años entrenando. Las decisiones que tomamos influyen en muchas personas que están detrás de nosotros y hay veces que se le olvida a la gente. No solo James, que es fuerte, hay familiares que sufren por querer noticias. Se ve que una persona está insultando a alguien o tratándolo mal o desmeritándole todo lo que ha hecho. Hay que respetar porque toda persona es digna de su trabajo y que la respeten. Una opinión con respeto y siempre en pro de mejora de lo que está pasando está bien; pero a toda hora estamos dividiendo, como que si este como arroz entonces que por qué no la pasta. Ganamos por cara y sello. Hay que respetar la historia del fútbol colombiano. Nosotros respetamos la historia de los que nos crearon el camino, que fueron los nombres de Faustino, del Pibe, de muchos y ahora los seguimos nosotros para el que viene. Ahortia llega una persona que jugó en la Selección y habla mal de los jugadores que están, ¿dónde están los códigos de todos los camerinos por los que pasó?¿dónde están los códigos de todas las concentraciones que pasó? Es una historia del fútbol colombiano que hay que respetarla y hoy en día hay muchos jugadores que hablan mal de nosotros... ¿Cómo vas a hablar mal de una persona que ni siquiera conoces? Con quien nunca has tenido el tacto, la conversación y sí vas a venir como si fueras qué. No se trata de eso, hay que unir, no podemos buscar cada quien por su lado, no mor. Vamos hacer parte de todo igual, mañana cambian los personajes y ya la época de nosotros van a estar todos viejitos, seguirán otros jugadores y hay que respetarlo. Al final el que viene va a seguir el camino que nosotros dejamos y el que recorrimos por lo que nos dejaron. Unámonos. Cuando estábamos en el Mundial, todo el mundo se montaba en el bus, ¿ahora qué está pasando? Ahora todo el mundo se baja, así es muy fácil. Yo creo ciegamente en los compañeros que están hoy representándonos y los apoyo porque sé lo que han hecho, lo que hacen a diario, sé lo que uno sufre y lo que duelen las piernas para seguir dándole de comer a su familia y que se sientan orgullosos. Hay que respetar a todas las personas que trabajan y sobretodo a nosotros que somos futbolistas.



Críticas de exfutbolistas - Cada quien tiene su forma de pensar y se le respeta, pero no podemos olvidar de dónde venimos. Son valores que se le enseñan a uno desde la casa. Yo a todo el mundo respeto, a todo el mundo trato bien y lo que menos me importa es hablar de un personaje. Quizás es el personaje que mantiene todos los días en su vida y desde el personaje habla el ego. A mí no me importa nada. A mí me pasó: que me fui para China, Argentina, al Medellín, que en Porto no jugaba, que en Francia tuvo un problema... Nadie sabe nada de lo que pasa, solo uno. Es normal que haga una crítica constructiva, pero hay gente que se le olvida que hay códigos y, con todo respeto, eso no se negocia, los valores no se negocian. La gente que no respeta, no merece que se los respeten y ellos saben quiénes son. No echo culpas, siempre trato de enfocarme en lo positivo, que es mi familia, pero que una persona, que ha tenido problemas, igual que uno o hasta peores, hable de uno es un inconsciente. Un ejemplo claro es como uno vive, no como uno habla. Es algo que lo siento y muchos de mis compañeros, que han tenido la oportunidad de jugar, lo sienten. Uno viene a rendir pleitesía a Dios, a ningún ser humano.