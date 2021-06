¿Se retira ahí? ¿lo compra?: 'Juanfer' escogió un club en Colombia

Selección Colombia, James Rodríguez, Reinaldo Rueda, retiro del fútbol profesional... de eso y mucho más habló Juan Fernando Quintero en un diálogo con Revista Semana en el que no se guardó nada y dejó varias frases para analizar.

El '10' del Shenzhen F. C., de China, quien fue desconvocado de la Tricolor para los juegos de Eliminatorias, además de hablar de la polémica que hay con James Rodríguez y el combinado nacional, volvió a referirse a su futuro, y es que claro, pese a tener 28 años, 'Juanfer' no le teme al hablar del final de su carrera, a la que insiste que los 33 años es una buena edad para poner un alto en el camino.



"Trato de disfrutar el diario, no sé hasta cuando. Yo tengo una meta, si Dios los permite hasta los 33 y creo que a raíz de eso cada vez falta menos", dijo el creativo.

Quintero salió del Envigado, destacó en Nacional, pero brilló y fue capitán del Independiente Medellín, equipo del que se declaró hincha y del que sufre partido tras partido. De hecho, el volante despejó dudas y se refirió a su retiro en el club y a la posibilidad de comprarlo en un futuro.



Comprar el DIM



"No (entre risas). Ojalá, yo sería muy feliz porque soy hincha y hace poco hubo como una confusión, pero yo primero jugué en Envigado y Nacional, y a Nacional le agradezco mucho porque me abrió las puertas al mundo y me dio a conocer y eso nunca se me va a borrar del corazón. Lo que pasa es que el corazón lo manda es el Medellín. Yo lo expreso públicamente, lloró, sufro por el Medellín, lo amo y uno nunca sabe qué pueda pasar en el futuro. En su momento vamos a ver, y no soy solo yo, hay varios compañeros que quieren entrar ahí”.



Retirarse en el club



"Ojalá, vamos a ver (risas). En el 2017 tuve un año bueno, estaba mi abuelo vivo, me vio jugar, cumplió un sueño, yo también lo cumplí, y pues bueno, como que ya estoy en paz. Siempre seré hincha del Medellín y que vuelva… No sé, no creo, pero esperemos a ver qué pasa”.



Por último, Quintero también manifestó su amor por River Plate, club con el que alcanzó un gran nivel individual y conquistó una Copa Libertadores gracias a un gol suyo contra Boca Juniors. El ex '10' millonario aseguró que no ha pensado finalizar su carrera en Argentina; sin embargo, no descarta la opción de regresar al país en donde es dueño de una casa.



"Sí, sí, la verdad que sí, el cariño, el afecto (River Plate). Les cuento que tuve la oportunidad de comprar una casa en Argentina y pues bueno, me siento muy identificado con el país, con la gente del River, muy contento con todo lo que pude vivir y ese vínculo queda, el corazón queda ahí. Es el país que te dio tanto y, bueno, estoy en paz. Pero tampoco creo que vuelva, uno nunca sabe. Pero cuando uno cierra los ciclos, yo creo que lo mejor es cerrarlos bien. Uno hoy en día piensa más en el bienestar que en otras cosas”, finalizó.