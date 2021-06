Crece legión colombiana en River Plate: fichan a campeona de la Copa

Todo está listo para que River Plate sea la nueva casa de la excapitana de Atlético Huila, Gavy Santos. La tolimense arregló su vínculo con el equipo millonario y viajará el próximo lunes a Buenos Aires, para sumarse al club con el que firmó por dos años.



De esta manera, River Plate suma otra ficha colombiana, la primera en el fútbol femenino. Cabe destacar que la plantilla masculina cuenta con Jorge Carrascal, Rafael Santos Borré y Flabián Londoño.

En charla con FUTBOLRED, Gavy Santos reveló cómo se dio su llegada al equipo argentino. Dos exjugadoras del Atlético Huila, de nacionalidad argentina y de presente en River, tuvieron mucho que ver.



"Fue muy complicado completar el viaje. La intención fue irme a River en la Copa Libertadores, pero los viajes están complejos por la pandemia. En Argentina no permiten ingreso de turistas, por lo que sí o sí me tocó entrar con visa de trabajo. Llevo más de dos meses haciendo la documentación y finalmente podré viajar", contó Santos.



Y continuó: "Mi llegada se da gracias a Mercedes Pereyra y Lucía Martelli. Quedó una bonita amistad desde que jugaron en Atlético Huila, así que en el momento que una central se lesionó, pusieron mi hoja de vida sobre la mesa. El técnico ya me tenía referenciada, así que me contactaron. Estoy muy feliz de esta oportunidad porque en Colombia se está jugando solo dos meses".



Gavy jugó con las opitas entre 2017 y 2019, conquistando un subcampeonato (2017), un título de Liga Femenina en 2018 y la Copa Libertadores en Brasil, ese mismo año. Con la desaparición del Atlético Huila en el campeonato femenino, la jugadora de 28 años fichó con Fortaleza para el torneo de 2020.



Este año, contempló la posibilidad de no volver a jugar y dedicarse a su carrera profesional y al entrenamiento deportivo. Sin embargo, River Plate se apareció en el camino para hacer realidad su sueño de jugar en el exterior. "Se pregunta uno, será que juego, será que lo dejo. Llegué a pensar que si no me salía algo en el exterior, no iba a jugar más. Para uno como jugadora profesional es muy difícil sostenerse con solo dos meses de torneo. Yo hace un año no juego".



Y es que cada vez son más las futbolistas colombianas que migran al exterior en busca de mejores condiciones, tanto en contratos como en competencia. "Me salió esta grandiosa oportunidad y voy a aprovecharla cien por ciento. El contrato va por dos años, así que es algo muy bueno, y más hacerlo en Argentina. Es todo un sueño poder irme y he sentido el respaldo de todos; me están esperando".



Gavy, jugadora con proceso en Selección Colombia, destacó no solo la organización del club millonario sino también de la liga en ese país. "No dudé ni un segundo en irme a Argentina, porque es una liga con continuidad. Hay muchas posibilidades de ser campeonas no solo en la liga local, sino también pelear en Copa Libertadores porque tienen un buen proceso. Están brindando todas las condiciones y los contratos son directamente con AFA. Tienen una buena estructura y eso me motivó".