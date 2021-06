Gallardo sueña con el regreso de una joven estrella: depende de Borré

Después de una dolorosa eliminación en el torneo local a manos de Boca Juniors y avanzar con mucho sufrimiento a los octavos de final de la Copa Libertadores. River Plate ya piensa en cómo reforzar su nómina.



Para Marcelo Gallardo es vital conseguir futbolistas que potencien su proyecto y no les tiemble el pulso al ponerse la camiseta de la banda cruzada. Eso sí, este tipo de cualidades perteneces a hombres de elevado costo.

La directiva, siendo consciente de la crisis económica a raíz de la pandemia, siente la obligación de cumplirle al entrenador, más que todo porque se juega su renovación, pero antes de gastar debe primero conseguir los ingresos. Lógica de la vida.



A través de ESPN, el periodista Javier Gil Navarro aseguró que la idea es poder vender varios futbolistas al exterior, a buen precio claramente, y a partir de ello concretar, por lo menos, el regreso de un viejo conocido.



“River tiene siete futbolistas en la Copa América, Una vez que empiece a definir la situación de ellos es que va a empezar a meterse más de lleno al mercado de pases... habrá que ver el caso Borré”, mencionó.



Justamente el delantero colombiano ha estado cerca de concretar su salida del club, especialmente a territorio brasileño, pero por ahora todo ha quedado en nada. Ahora bien, una oferta concreta desde Europa, tal y como se ha sabido en los últimos días, sería difícil de rechazar.



Así pues, en dado caso de que Borré termine yéndose por una suma considerable, el ‘Millo’ tendría como ‘backup’ a una perla de divisiones menores que lleva un buen tiempo en territorio europeo.



“A (Sebastián) Driussi le queda un año de contrato (con Zenit) y cualquier cosa puede pasar: puede renovar en Rusia y puede también terminar jugando en River”, informó Gil Navarro.



Eso sí, hay una gran barrera para River: “El club ruso pagó más de 20 millones de euros por el futbolista. No es ahora que porque Gallardo quiere que vuelva y porque Driussi quiere volver, allá van a decir ‘si quiere que vaya’. Ellos quieren hacer valer su contrato, a punto tal de extenderlo por la posibilidad de quedárselo y por si aparece algún club interesado para venderlo. No es tan fácil, a lo mejor un semestre para el final de Copa Libertadores, pero no es fácil. Driussi lo sabe, Gallardo lo sabe, River también. Están ahí expectantes a lo que pueda pasar”.



Vale recordar que el delantero argentino debutó con el cuadro riverplatense en 2013 y permaneció allí por las siguientes cinco temporadas, hasta que en 2017 fue fichado por Zenit. En ese tiempo ganó ocho títulos, incluida una Copa Sudamericana (2014) y una Libertadores (2015).