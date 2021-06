Bolsonaro da su pelea en Brasil: ¿para qué le sirve la Copa América?

Conmebol anunció la Copa América en Brasil sin que el gobierno de Jair Bolsonaro la hubiera confirmado. Todo por culpa del afán.

Un día después, el mandatario ha decidido dar el aval para la competencia, que se cumplirá en Brasilia, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul y Goiás. Podría sumarse Florianopolis si fuera necesario.



El presidente explicó que las medidas de bioseguridad serán iguales a las de otras competencias de Conmebol en Suramérica y que bajo esa premisa no hay impedimentos para realizar el evento



De paso dejó 'un palo' a uno de sus opositores: “¿Por qué, cuando se habla de Copa América, quieren cuestionar y decir que hay aglomeración y que se dispara el virus? Es presión de esa empresa llamada Globo”.

🚨#URGENTE | @jairbolsonaro ratificó la realización de la #CopaAmérica en Brasil



📌Lo anunció en conjunto con el Ministerio de Salud



📌Las sedes serán Brasilia, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul y Goiás. También podría sumarse Florianopolis.pic.twitter.com/eXuDi4CxRz — doble amarilla (@okdobleamarilla) June 1, 2021



Pero no es la única voz en contra del torneo en Brasil. El médico Miguel Nicolelis, profesor de Neurociencia de la Universidad de Duke, en Estados Unidos había dicho antes a la BBC: "esto es una patada en la boca para los brasileños que perdieron familiares, para todos los que hemos estado en cuarentena en casa durante 14 meses. Pero era predecible. Nos hemos convertido en el basurero del planeta. Todo lo que no se debe hacer en una pandemia se está haciendo aquí (en Brasil). Esta noticia ya se ha extendido por todo el mundo, y es increíble que el segundo país por número de muertes sea el anfitrión de un evento continental".



No parece ser así para Bolsonaro, un reconocido 'negacionista' de la pandemia, quien no desaprovechó la oportunidad y desafió a sus críticos con un evento de gran magnitud, en medio de una situación sanitaria que se resume sola: alrededor de 2.000 muertes diarias por covid-19.