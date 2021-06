Sindicatos manifiestan dudas de jugadores por Copa América en Brasil

El inesperado cambio de sede de la Copa América, que iba a ser en Colombia y Argentina y ahora sería en Brasil, ha generado preocupación de parte de los futbolistas, según las agremiaciones que luchan por sus derechos.

La FIFPRO, agremiación mundial de jugadores, expresó en un comunicado todas las preocupaciones que rondan a quienes serán protagonistas del certamen.



"La decisión no sólo fue tomada en corto plazo, sino que el nuevo anfitrión cuenta con un número alarmante de casos de COVID-19, lo que requiere una muy buena y anticipada preparación. El breve plazo en que la iniciativa fue confirmada podría conllevar graves consecuencias para la salud de los futbolistas profesionales, el personal y el público en general", dijo.



"Junto a otros actores internacionales dentro del fútbol, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, hemos manifestado claramente que la salud pública y la seguridad deben ser la prioridad máxima dentro de la industria del fútbol, incluso más en estos tiempos extraordinarios".



Los temas logísticos preocupan a la FIFPRO: "La decisión de trasladar con tan poco tiempo de antelación a cientos de futbolistas para competir en un torneo de semejante complejidad abre un escenario de incertidumbre para cada uno de ellos y sus familias".



La asociación de futbolistas Acolfutpro aseguró que jugadores concentrados en la Selección Colombia expresaron esas mismas preocupaciones, aunque no citó casos concretos.



Por ahora la Copa América no tiene autorización oficial del gobierno de Jair Bolsonaro, aunque las señales indican que sí se podría hacer en Brasil el torneo, con una gran cantidad de normas de bioseguridad.