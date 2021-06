¿Sufre? ¿Revancha? James y el DT que piden para Everton en Inglaterra

Carlo Ancelotti no es más el director técnico del Everton, luego de confirmarse su regreso a Real Madrid por tres años tras la inminente salida de Zinedine Zidane.



Ante la situación, el equipo toffee ya está en la búsqueda de un nuevo entrenador y ya son varios los candidatos que aparecen para reemplazar a 'Carletto'.



Justamente, uno de los nombres que ha empezado a sonar es el de Rafa Benítez, estratega español, quien conoce muy bien la Premier League y estuvo en el Real Madrid en la temporada 2015-2016.



De hecho, Jamie Carraghier, exfutbolista del Liverpool y de la Selección de Inglaterra, escribió en The Telegraph, que Benítez es el candidato ideal, si es que la dirigencia quiere a un DT experimentado en el banquillo.



"¿Quién está más calificado que mi ex entrenador del Liverpool, Rafa Benítez? Rafa está disponible y estoy seguro de que está listo si Moshiri está preparado para considerar una de las citas gerenciales más impactantes en la historia del fútbol de Merseyside. Como mínimo, se debería considerar a Benítez cuando Moshiri comience otra búsqueda de entrenador. Y no es la primera vez que, antes de que el propietario decida cuál es el candidato adecuado, debe tener claro el rumbo futbolístico que quiere tomar. Con Ancelotti, Everton persiguió al gerente experimentado probado y probado y al nombre estelar. Si eso es lo que Moshiri todavía quiere, Benítez es un candidato obvio", escribió.



James con Rafa Benítez en el Real Madrid



James estuvo bajo el mando de Benítez en el Real Madrid en la temporada 2015-2016. En esa campaña, las lesiones y las decisiones técnicas jugaron en contra del '10' colombiano, quien apenas disputó 11 partidos con el DT español.



Sin embargo, en aquella época el estratega aseguró que Rodríguez Rubio era un jugador de élite, pero que las lesiones tuvieron mucho que ver para no tener la continuidad esperada. ¿Sufre James?. ¿Revancha para James?. Lo cierto es que Everton busca técnico y la llegada de un viejo conocido es una posibilidad.