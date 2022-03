Pinto, 'sin pelos en la lengua': pecados de Rueda, recambio y nuevo DT

A propósito del reciente fracaso de la Selección Colombia que se quedó sin Copa Mundial después de dos participaciones consecutivas, el técnico colombiano Jorge Luis Pinto entregó en Blog Deportivo su concepto de lo que fue la Eliminatoria a Qatar para los de Reinaldo Rueda y se refirió a los errores que se pudieron cometer.



El exentrenador de Millonarios, con experiencia en selecciones nacionales y participación en el Mundial de Brasil 2014, fue más allá y habló de lo que se viene para la tricolor. Aseguró que en máximo dos meses debe haber un nuevo técnico.

"En una manera objetiva, sin destruir a nadie, porque no nos podemos destruir en este momento en que estamos mal, hay culpabilidad de los dirigentes por nombrar tan tarde a los técnicos, tanto a Queiroz, como al profe (Arturo) Reyes que todos sabíamos que no iba a quedar, y luego nombrar al profesor Reinaldo a los ocho meses, cuando se habían perdido partidos, concentraciones. En Selección hay que aprovechar el tiempo mínimo que permite la FIFA y si no, es muy complejo", fue el primer análisis que hizo Pinto.



Y agregó: "lo segundo, ver que en el diseño del proyecto de Eliminatorias se iba a jugar en Barranquilla; dicen que el clima les afectaba. No jugaron partido amistoso en Bogotá para probar a ciertos jugadores y verlos en la altura, después ir a Bolivia y a Quito. Lo otro es no saber qué pasó contra Ecuador. Dicen que los jugadores se agarraron y de ahí salió el profesor Queiroz".



Como técnico, Pinto reconoció que tanto Queiroz como Rueda tienen mucha responsabilidad porque "nos equivocamos y no hay que negarlo, en la elección de los jugadores, en los cambios (...) Hay errores que se le salen a uno de las manos en el diseño del equipo para jugar de local o de visitante. No se encontraron jugadores estables, que pueden jugar de local y visitante, esos cambios constantes de alguna manera afectan el rendimiento del equipo. Lo otro es lo que hablan sobre los jugadores, que peleaban, que no se hablaban. Todo eso se unió y afectó al equipo”.



¿Debe haber un revolcón de cara al Mundial 2026? "Hay que valorarlos en qué momentos están cuando vuelvan a competir, si están jugando. A dos o tres hay que valorarles la edad y su factor de rendimiento. Para mí Ospina es muy honesto y el mismo Falcao. Ellos deben decir si no se sienten para volver, hay que oírlos. Que los directivos también miren lo que hacen los jugadores que no le dejen toda la responsabilidad total al técnico. Un cambio total no se puede hacer. Colombia no puede ser borrón y cuenta nueva porque hay una base, y también hay cosas buenas, no todo fue malo, hay buena proyección. Lo que se necesita es tiempo de trabajo".



Finalmente, Pinto reconoció que quien llegue a reemplazar a Reinaldo Rueda debe hacerlo cuanto antes. Animó a la FCF a hacerlo antes de mitad de año. "En dos meses para que aproveche esta fecha FIFA y empiece de alguna manera a probar nuevos jugadores. De pronto no va a llamar a Ospina, a Falcao, a Cuadrado, pero le van a dar espacio a tres o cuatro que tienen 10, 12, 15 partidos y no se han estabilizado. Ahí va ganando Colombia y eso es lo que a veces los directivos no creen. Que se vaya el equipo con jugadores Sub-23 y Sub-26, que van a estar en el próximo Mundial, y jueguen partidos de competición de prueba en Europa, Sudamérica, África. Ese proceso de formación, de ir construyendo un equipo".