Tulio Gómez se destapó tras salida de Osorio: razones y DTs que gustan

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, destapó sus cartas en F90 de ESPN. Se refirió a la salida de Juan Carlos Osorio, el porqué dirigirá Pompilio Páez y entregó nombres de técnicos que quisiera tener y no puede ahora, así como otros que están en carpeta. Lo único que tiene claro el directivo es que no quiere un entrenador que llegue a imponer rotación.

Respecto a la salida de Juan Carlos Osorio y el arreglo entre las partes que se tardó un par de días, Gómez dijo que "teníamos un contrato a dos años, con una cláusula de salida a 3 meses pero que se podía aplicar un año después. Sacarlo antes era muy costoso entonces tocó negociar con él. Quiero aclarar, con Osorio nunca hubo maltrato. Últimamente eran menos cálidos nuestros diálogos, pero que nos agarráramos de las mechas, para nada".



Asimismo, dijo que "nunca me dirigí de forma ofensiva a Osorio. Se me dio por escribir eso pero no dije que fuera para él, pero uno a veces tiene impotencia porque hay gente que no asume la responsabilidad", haciendo referencia al cruce de mensajes con el 'míster'. Gómez aclaró que la contratación de Osorio nunca fue por "urgencia" y que tenían planeado un vínculo por 3 años o más. "Se tenían en carpeta a cuatro técnicos y él era el más costoso, pero dijimos es el más preparado, hombre de pergaminos, estudioso. Con él hicimos un proyecto pero no se dieron los resultados".



Tulio explicó las razones por las que la directiva decidió no apostar más por el proyecto Osorio. "Los resultados no se dieron y América es un equipo grande. No se puede dar el lujo de no estar en los ocho y está en la cola. Nuestra nómina no es la mejor del torneo, pero tampoco es de las peores. No hemos podido tener toda la nómina porque Osorio la dejaba en el banco o porque se han lesionado", mencionó tras asegurar que los 'Diablos Rojos' pueden pelear por nómina después de clubes como Nacional, Millonarios, Junior y Tolima.



Y aprovechó para aceptar que se equivocó con Osorio, ¿en qué? "No pensamos que nos fuera a ir tan mal en resultados. Creo que era el cuerpo técnico más costoso del fútbol colombiano (...) Para América es obligación estar entre los ocho y pelear por ser protagonista. Tal vez nos equivocamos porque no analizamos bien esa rotación que le gusta a Osorio y nosotros no tenemos 22 jugadores de primer nivel, tampoco caímos en cuenta que él juega al ataque y no defiende, pero un equipo tiene que ser equilibrado".



"Cuando contratamos a Osorio le dimos carta blanca y escogió los jugadores. Nosotros queríamos empezar a fortalecer la cantera pero nunca le decimos a un técnico es que tiene que salir con tal canterano, en los partidos definitivos tiene que salir con todos los jugadores. Ellos en su sabiduría saben en qué momento lo ponen".



¿Cuándo llega el próximo técnico y cuáles son las opciones?



América está en la casilla 15 con 15 puntos y Tulio Gómez cree que están a tiempo de encaminarse. Por ello, habló de la urgencia en tener a un técnico que consiga los puntos que Osorio dejó escapar. Pero, ¿qué andan buscando?



"El próximo técnico tiene que salir a proponer, pero ser equilibrado y tener en cuenta la cantera, pero no jugar un partido importante con seis canteranos. También debe saber gestionar las cargas porque estamos teniendo muchos lesionados".



Entre los posibles candidatos para dirigir al América tras la salida de Osorio apareció el de Alexandre Guimaraes, quien conquistó la estrella 14 en 2019-II. El directivo recalcó que la salida de 'Guima' no se dio por "malo" sino por un desacuerdo salarial en medio de la pandemia. Según explicó, le pagaron su salario completo hasta junio pero cuando intentó hacer una reducción del 50%, como hicieron con varios técnicos y jugadores en el FPC, la propuesta fue rechazada.



"La hincha siempre pide a los técnicos que han dado títulos, piden a (Jaime) De la Pava, (Alexandre) Guimaraes (...) De Colombia me gusta (Alberto) Gamero, es un técnico excelente; me gusta Hernán Torres, Harold Rivera y César Torres, que le vengo haciendo seguimiento y le he dicho que se fortalezca que algún día viene al América. Me gusta Luis Fernando Suárez pero por X o Y motivo no contratamos. Hay muchos candidatos, está Wilmer Cabrera. Tenemos una carpeta de varios técnicos pero tenemos que analizar", destacó.



Finalmente, el dueño de los 'Diablos Rojos' dijo que eligió al asistente de Juan Carlos Osorio para dirigir el domingo frente a Millonarios porque tiene capacidades y piensa diferente al exentrenador. "Pompilio es del mismo cuerpo técnico de Osorio pero piensa diferente. Hablé con él y le dije ponga a los mejores, nada de rotación. No le voy a hacer la alineación pero sí le voy a pedir que proteja la defensa".