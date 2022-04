Osorio y las polémicas que marcaron su paso por América: una a una

El entrenador risaraldense que hasta este jueves dirigió al América de Cali fue noticia varias veces y no precisamente por sus logros con la institución. Juan Carlos Osorio se dejó ver más explosivo y tuvo una que otra salida en falso, que lo convirtieron en objeto de críticas en el fútbol colombiano. Acciones como la del pisotón a un juvenil del Medellín en Copa Sudamericana lo pusieron en el "ojo del huracán" y la noticia se hizo viral en varios países.



A continuación, en FUTBOLRED recordamos uno a uno los polémicos episodios con Osorio como protagonista.

Seña obscena al público en El Campín

En octubre de 2021, cuando América disputó la final de la Superliga frente a Santa Fe, Juan Carlos Osorio dejó una terrible imagen. Cuando se dirigía al camerino en el entretiempo, el técnico fue recriminado por algunos aficionados en la tribuna occidental de El Campín y su respuesta fue un gesto obsceno. Le hizo ‘pistola’ a los hinchas, quedando registrado en una fotografía que se hizo viral. Por este acto, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor lo sancionó con tres partidos.

Juan Carlos Osorio en El Campín. Foto: Foto: Héctor Fabio Zamora | ETCE

Criticado gesto con el cuarto árbitro

En pleno partido de los cuadrangulares de Liga 2021-II, el técnico tuvo un feo gesto con el cuatro árbitro en medio del partido que se cumplió en Ibagué entre Tolima y América. Juan Carlos Osorio se mostró furioso con el arbitraje y cuando el juez, tocándole el brazo derecho, le indicó que se calmara frente a los aireados reclamos, su reacción fue un manotazo. No era la primera vez que el entrenador tenía ácidas reacciones frente a los árbitros.



Polémica por supuesto ofrecimiento en Selección Colombia

En medio de la crisis de resultados en Selección Colombia durante la Eliminatoria a Qatar, la figura de Osorio también se hizo protagonista luego que el periodista Julián Céspedes asegurara que el técnico le había confesado que trabajaría gratis durante un año en la tricolor. El míster fue consultado en una rueda de prensa sobre esa versión y dijo que "públicamente nunca he manifestado nada, entonces no creo que tenga que aclarar nada. A futuro me encantaría analizar la posibilidad de llegar a ser ministro de deportes y también lo haría de una manera desinteresada". ¿Lo confirmó?

Pisotón a juvenil del DIM en Sudamericana

En el partido de vuelta de Copa Sudamericana frente a Independiente Medellín, que se disputó en el Pascual Guerrero, Osorio volvió a estar en el "ojo del huracán". Todo se dio después de un terrible acto en contra de un rival. El técnico le dio un pisotón a un juvenil del DIM que en una acción con otro jugador cayó a sus pies. La imagen se hizo viral incluso por la prensa internacional y tuvo que pedir disculpas. "Mi actitud fue atrevida, fue reactiva, fue inapropiada y creo que inoportuna", dijo.

Cruce de mensajes con Tulio Gómez

La relación entre Juan Carlos Osorio y los directivos del América de Cali cada vez se hacía más difícil y tras la eliminación de Copa Sudamericana, se dio un cruce de mensaje entre el técnico y el dueño del equipo, Tulio Gómez, que dieron luces a un "divorcio". Fue tanto el "espectáculo" que un exescarlata, Jorge 'Patrón' Bermúdez, lanzó duras críticas por la situación.



Posterior a la eliminación frente al DIM, Osorio manifestó que "el juego lo entienden muy pocos y de fútbol hablan todos”, mientras que el dueño de América publicó en su twitter que: “El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, porque los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad”. Un cruce de mensajes que generó polémica.

Otros hechos que fueron noticia en paso de Osorio por América