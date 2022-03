Juan Carlos Osorio rompió el silencio: ¿creen en sus disculpas?

Durante el partido entre América de Cali y el Deportivo Independiente Medellín en partido válido por Copa Conmebol Sudamericana, Juan Carlos Osorio protagonizó una penosa acción que dejó en duda su profesionalismo en la raya y en el banquillo de un equipo como el club caleño.



Y es que, en un momento, Juan David Mosquera llegó a la línea de banda, y en el suelo, el estratega le propinó un pisotón, que evidentemente no demoró mucho para que el mundo fútbol hablara sobre aquella vergonzosa forma de comportarse por un director técnico veterano ya de 60 años.

Aunque su actuación no es justificable, la polémica llegó con un exjugador que fue dirigido por el pereirano. Julián Viáfara, arquero del América dijo que Juan Carlos Osorio es el mejor estratega del fútbol colombiano, que ha tenido que luchar con un plantel muy joven y ha logrado buenos resultados pese a la edad de su plantilla. Sin embargo, el mejor del Fútbol Profesional Colombiano tuvo que despejar dudas en su acción ante el Deportivo Independiente Medellín, en donde explicó que si bien pisó a Juan David Mosquera, en el video se ve que no fue intencionado, pues no bajó la cabeza nunca y no tuvo intención de lastimarlo.



Agregó que estas situaciones suelen pasar en el fútbol, y que ya había sucedido a nivel internacional con astros de la disciplina como Neymar, David Beckham, Joshua Kimmich y con Tité, técnico de Brasil. ‘Si debo presentar disculpas lo haré. Soy temperamental, pero nunca me quejo ni me meto con nadie’, le manifestó a Óscar Rentería en Caracol Radio.

Juan Carlos Osorio no solo tomó el tiempo para hablar de lo sucedido con Juan David Mosquera, pues también comentó que algunos jugadores del Deportivo Independiente Medellín le celebraron el gol en la cara, uno de ellos, el argentino Adrián Arregui al que Osorio le preguntó si estaba agrandado. En fin, habrá tiempo para la revancha del América de Cali ante el Medellín en Liga cuando se vean las caras nuevamente el sábado 19 de marzo.