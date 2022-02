'Agarrón' de Osorio y Marrugo se destapó en rueda de prensa: así pasó

Una de las imágenes constantes en la etapa final del partido entre Águilas Doradas y América de Cali fue un "rifirrafe" entre el capitán Christian Marrugo y el técnico Juan Carlos Osorio. Al parecer, el técnico escarlata le decía que dejará de quemar tiempo, y al final, cuando el volante dejó la cancha a los 90', se le vio muy enojado con el entrenador. Ambos hablaron en rueda de prensa de lo sucedido.

"Quiero dejar claro que yo no lo estaba irrespetando. Yo estaba bajándole el ritmo (al partido) porque ellos estaban esperando que nosotros arriesgáramos para luego atacarnos (...) Yo me enfurezco porque si estuviera haciendo tiempo, hasta le pido perdón, pero estoy jugando serio. Ofrezco disculpas a toda la gente (...) Yo siempre lo he respetado y lo he saludado de frente. He sido respetuoso y más con un gran profesional”, dijo Marrugo sobre lo sucedido con Osorio.



El técnico del América también habló y le bajó el tono a la discusión. "En el segundo tiempo, a favor de nuestro equipo, limitamos a jugar con un hombre menos a ese súper crack que es Christian Marrugo. Tienen un gran equipo y tienen en él un crack del fútbol colombiano (...) Lo que me dijo se queda acá".