¡Intolerable! Osorio sufrió graves agresiones de hinchas en el Pascual

Juan Carlos Osorio las más duras críticas desde que se hizo cargo del América de Cali, molestia que se disparó tras la derrota 0-1 contra Tolima, que lo dejó sin opción de pelear por un cupo a la final de la Liga Betplay.

El propio técnico lamentó en la rueda de prensa la actitud de los aficionados contra sus dirigidos: "Hoy, aparte de los más ya reconocidos y bien reconocidos insultos de nuestra hinchada hacía mí, quedó claramente demostrado que nuestra hinchada se preocupa más por herir, criticar, insultar a nuestros jugadores que por apoyarlos", lamentó.



Lo que no mencionó es que los reclamos contra él pasaron a los hechos, que le llovieron toda clase de objetos desde las tribunas del Pascual Guerrero y que mucha pudieron causarle heridas, por lo cual tuvo que intervenir la Policía. De nuevo tuvo que salir del campo custodiado, un hecho absolutamente reprochable y lamentable, que tristemente ya se ha vuelto paisaje en los escenarios del país.



Así registraron los propios aficionados la agresión:

Así le tocó salir al profesor Osorio hoy, terminado el Partido @AmericadeCali 0 @cdtolima 1.@supercombocali. pic.twitter.com/sk60J5NMI3 — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) December 13, 2021

Osorio no ha confirmado su continuidad en el América después de la eliminación, pero ya antes había considerado una posible salida al final de la ronda todos contra todos si no lograba clasificar a los cuadrangulares. Finalmente lo logró y eso pone en otro escenario la discusión sobre su futuro: tiene un año y medio más de contrato.



Por ahora, estaría bien que en Dimayor revisen estas imágenes y se consideren las sanciones a los hinchas, no al cemento, que están contempladas en el reglamento.