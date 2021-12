Análisis: Las deficiencias que dejaron al América sin opciones

Tolima, el favorito de la llave para enfrentar al Cali por la definición del título, sumó 11 puntos, con +6 en la diferencia de gol, y con enorme mérito superó a un adversario limitado en su juego y sin variantes, creando al menos otras dos opciones claras de gol.



FUTBOLRED analiza los puntos que llevaron a los rojos a una nueva eliminación.

No tuvo variantes ofensivas para descifrar el cerrojo tolimense: Para nadie es un secreto que Tolima fundamenta su funcionamiento colectivo desde la fortaleza defensiva y a partir de allí con transiciones rápidas le saca provecho a sus fuertes y rápidos delanteros.



Sin embargo, América nunca encontró la fórmula para sacarle ventaja a las deficiencias –si es que la tiene– del elenco dirigido por Hernán Torres. Los rojos fueron demasiado planos y equivocaron el camino para llegar con riesgo al arco de William Cuesta.



Como ocurrió en varios partidos, los últimos minutos en el Pascual dejaron ver un equipo ansioso y angustiado por el reloj y jugando a lo que saliera, facilitándole el trabajo a los dos bloques del visitante.



Adrián Ramos, Carlos Sierra, Joao Rodríguez, y Jeison Lucumí y Larry Angulo estuvieron siempre dispuestos a buscar el arco rival, en una buena cantidad de oportunidades, aunque no estuvieron claros.



La defensa siempre quedó pagando: Tampoco se puede desconocer que Osorio sale a buscar los partidos, pero en ese objetivo casi siempre se regala en defensa, quedando muy mal parado.



En el gol de Gustavo Ramírez es increíble que perdieron el balón en un ataque de Émerson Batalla tras falta sobre Jeison Lucumí y nadie pudo respaldar con decisión a Joel Graterol.



Tolima generó otras dos o tres acciones en las que Daniel Cataño y Luis Miranda no aprovecharon las deficiencias y desatenciones de un cuarteto posterior en el que algunos jugadores son demasiado limitados.



No tuvo ambición para buscar los tres puntos en casa: La necesidad de triunfo la tenía el equipo escarlata y realmente le faltó ímpetu para provocar mayor desequilibrio en el arco de William Cuesta.



A diferencia de los 8 minutos jugados el domingo antes de la interrupción del juego, cuando Carlos Sierra probó con dos remates, este lunes William Cuesta fue prácticamente un espectador más, porque poco visitaron sus predios.



La equivocación de incluir a Mauricio Gómez: Este partido requería de un jugador de maniobra individual por la banda y no de uno que siempre fracasó en los centros desde la izquierda como Mauricio Gómez. Juan Carlos Osorio trató de remediar, pero era demasiado tarde y Tolima ya estaba replegado en el fondo y con los cambios que implementó Hernán Torres en el segundo tiempo se hizo inexpugnable.



Sin líderes que le dieran vuelta a la situación: En partidos definitivos es cuando se conoce a los referentes, y en esta ocasión ante Tolima no hubo nadie que tomara la batuta para superar a un rival complicadísimo. Carlos Sierra, Deinner Quiñones, Jeison Lucumí, Émerson Batalla ni Adrián Ramos estuvieron a la altura de responsabilidad y terminaron confundidos ante la superioridad del doble bloque del ‘vinotinto y oro’.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces