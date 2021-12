¡No todos se montan al bus! Así van los cupos a torneos Conmebol

La recta final de la Liga BetPlay Dimayor anuncia el final de una temporada más en el fútbol colombiano. Algunos ya planifican el 2022 desde hace varias semanas, otros, como América, Nacional, Junior, Alianza Petrolera y Pereira, empiezan a elaborar parte de lo que será el 2022, entre refuerzos, salidas y decisiones de tipo administrativo, para poder mejorar lo hecho en los cuadrangulares.

Cali espera en la final, pues el grupo A ya se definió. Mientras que Tolima deberá ratificar su clasificación, esperando un empate o triunfo contra Alianza Petrolera, para evitar sorpresas y no dejarle ninguna opción a Millonarios, que aún sueña.



De esta final, se definirá el otro cupo para la fase de grupos. Pero ¿cómo será la repartición de los cupos a torneos internacionales?

En el caso de la Libertadores, los cuatro representantes de Colombia están más que definidos. Tolima, como campeón del primer semestre, está instalado en la fase de grupos. Nacional, al ganar la Copa, se montó en la fase previa. Millonarios y Cali son los otros.



Ahora, sus lugares están por confirmarse, teniendo en cuenta que los azules son segundos en reclasificación y los caleños cuartos. Por los lados de los de Dudamel, se aseguran del todo con un punto más o que Junior no gane en su último partido del año contra Nacional.



De esta forma, saliendo campeones o por reclasificación, estarán en Copa Libertadores. El caso de los azules es especial, pues son pocas las opciones de llegar a la gran final de Liga. En caso de no clasificar, irán a fase de grupos si el Tolima es campeón.



Ahora, para la Copa Sudamericana, faltaría definir solo uno, pues América y Equidad ya lo tienen pro reclasificación. Falta definir el de Junior, que por el momento, lo está logrando, dependería de que Cali sume un punto más, para ir al certamen mencionado. Medellín tiene el último cupo por quedar campeón de la Copa Colombia, edición 2020.