Se define un finalista: árbitros para la fecha 6 del grupo B de Liga

Este jueves 16 de diciembre se define el segundo finalista de la Liga BetPlay II-2021, y Deportes Tolima y Millonarios definirán de local su suerte en la fecha 6 del cuadrangular B. El pijao tiene la primera opción y recibe a Alianza Petrolera; mientras que el embajador enfrentará a América en El Campín.

Por la importancia de los partidos, los ojos estarán puestos en los árbitros de ambos juegos, pues un error podría definir el destino del cuadrangular B.



La Dimayor confirmó que Nicolás Gallo (Caldas) será el árbitro en Millonarios vs. América; mientras que el juez Bismark Santiago (Atlántico) fue designado para el compromiso Tolima vs. Alianza.



El grupo A, que juega su última fecha este miércoles 15 de diciembre, y que ya tiene al Deportivo Cali como finalista, tendrá los siguientes árbitros:



Junior vs. Atlético Nacional: Carlos Betancur (Valle). Pereira vs. Cali: Jorge Tabares (Antioquia).