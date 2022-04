Lectores de FUTBOLRED señalan a culpables de la debacle de Colombia

Este es el momento en que habría que estar haciendo cálculos sobre la composición de los bombos, la trayectoria de los rivales, las figuras, los posibles 'enemigos' en el Mundial de Catar.

En vez de eso lo que se ven son mensajes con todo de despedida en las redes sociales de parte de las figuras de una Selección Colombia que no termina de procesar el dolor de su eliminación.



Este viernes, mientras todos los clasificados están de fiesta en Doha, los colombianos estarán 'canaleando', desinteresados y desanimados por un torneo que se sentirá ajeno y frío desde la distancia. Todo por una campaña plena de irregularidad, de errores de todo tipo, de una suma de malas decisiones que auguraban un final así de triste.



Pero mientras el tiempo sin que haya noticias sobre lo que pasará con el equipo nacional, la afición sigue buscando al culpable de esta gran decepción y, al parecer, ya lo tiene más o menos claro.



Los resultados de la gran encuesta de FUTBOLRED en la que indagamos por los posibles responsables no dejó ninguna duda: para el 37 por ciento de los votantes, es decir 1.233 seguidores del equipo, "la ineficiencia de los directivos" de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) es la principal culpable de esta debacle.



Valga decir que seguramente el dato no les parecerá revelador, pues ellos sí que clasificaron a Catar y de hecho están allí, presenciando el sorteo de la Copa Mundo en la que no tendrían casi nada que decir, mientras en el país se esperan noticias sobre el futuro del entrenador, el proyecto, el plan a seguir... ojalá no pasen otros siete meses sin noticias, como ya ocurrió tras la salida de Carlos Queiroz.



En el segundo renglón de responsabilidades, con 28 por ciento de los votos (929), los lectores señalaron al técnico Reinaldo Rueda, quien no encontró nunca el equipo y la filosofía que lograra la meta del tercer Mundial al hilo.



Para el 19 por ciento de los votantes, la culpa de la eliminación es de los jugadores. De hecho, solo el 8 por ciento se refirió directamente a los capitanes Falcao, Cuadrado y James. El dato es sorprendente pues muchos creen que por estar en el campo les cabría una culpa mayor.



Solo el 5 por ciento culpó a la ineficacia de los delanteros de la eliminación y un 3 por ciento se refirió a los medios y la prensa como posibles responsables.