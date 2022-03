¿Cuadrado se bajó solo? 'Pensar que era la última oportunidad para mí'

Cansancio. Del cuerpo y de la mente. Así han de sentirse muchos de los jugadores de la Selección Colombia, aún cargados con el profundo pesar de perderse el Mundial de Catar.

Más allá de merecimientos, es un golpe durísimo para una generación que supo regresar a la máxima cita del fútbol dos veces y que logró la mejor figuración histórica del país (cuartos de final) en la más importante de todas las competencias.

​Eso es lo que ha querido rescatar Juan Guillermo Cuadrado, uno de los protagonistas de esas gestas y el que ha sido tal vez más radical en su declaración, que tiene un claro tono de despedida del equipo nacional.



"Solo recordar que después de 16 años volvimos a un Mundial dos veces seguidas. Nadie más que nosotros como familia sabe la tristeza y más de pensar que era tu última oportunidad para mi pero aún en medio de ella debemos levantarnos y seguir adelante", escribió.

Mensaje de Cuadrado Foto: Tomado de Instagram @cuadrado



No es un mal ejercicio pensar en lo bueno del ciclo, que no fue poco, como bien dice Cuadrado. Pero sin duda lo que queda es ese anuncio de que era su "última oportunidad", algo así como bajarse él solo de la posibilidad de un siguiente Mundial.



Es verdad que tiene 34 años y que con 38 no es tan fácil hacerse un lugar en una convocatoria. Pero ahora mismo está viviendo una etapa importante en Juventus, donde ha sido varias veces capitán. ¿Se habrá dejado llevar por la tristeza o será real su intención de dar un paso al costado y liberar al DT que venga del compromiso de llamarlo?

El tiempo hará lo suyo. Por ahora, ni siquiera tiene rumbo la Selección Colombia. Todo es prematuro.