No James, no party: el 10 cambia a Colombia, con o sin continuidad

La Selección Colombia venció a España (1-0), un hecho histórico que se convierte en una invitación a la ilusión de cara a la Copa América.

Y fue un capítulo más de un equipo que pasó dificultades en el primer tiempo pero que las resolvió todas en el segundo, en gran parte porque supo rodear a Luis Díaz, su hombre determinante, y explotó el agotamiento de su rival sobre la base de un juego asociativo, ambicioso y con chispazos del más puro talento.



Buena parte de eso vino de un solo jugador, uno que apenas si juega en su club, que convive con las más ácidas críticas pero que defendiendo los colores de su país es indiscutible: James Rodríguez.



El 10 fue suplente contra España, un rival con una nómina joven y que en el primer tiempo dio cátedra de juego vertiginoso y exigente en lo físico, pero cuando llegó, tras el descanso, el equipo cambió de manera radical: Díaz encontró un socio que pensara y jugara a su ritmo, Arias ganó un talentoso para descargar la pelota tras la recuperación y proyectarse en ataque, el equipo completo ganó una referencia para descansar la tarea ofensiva, que estaba siendo problemática, en quien siempre toma una buena decisión.



Fue el inicio de la jugada de gol que tejieron entre Díaz y Muñoz después con un pase profundo que solo vio él, tuvo además un tiro frontal que desperdició, de los dos que intentó, un 88 por ciento de efectividad en el pase y, como si fuera poco, apoyó la marca con 6 de 9 regates ganados. Un 7,3 de calificación le dio Sofascore.

James en Colombia vs España Foto: Sofascore para Futbolred



"James es un gran jugador, un distinto, está buscando su mejor forma. La idea es que rindiera en el segundo tiempo y lo hizo muy bien. Está demostrando que tiene mucho todavía para darle a la Selección", explicó sobre él su entrenador, Néstor Lorenzo.



¿Lo dice por paternalismo? Ojo a lo que dijo Luis de la Fuente, técnico de España: "Un jugador determinante que nos que nos ha hecho daño es James, en ese pase para la velocidad de Díaz (que termina en gol). Colombia tuvo un condición de juego muy favorable a sus condiciones", dijo.

​No james, No party. No importa cuando lo leas siempre que hables de la Selección Colombia... su club del momento es otra discusión. Fue inteligente la apuesta de reservarlo, como dijo Lorenzo, porque físicamente no iba a estar, lo que no lo convierte en un suplente: es capitán, líder futbolístico y emocional, es el el eslabón que él mismo perdió pero que, con Lorenzo, felizmente se ha encontrado. Tendrá alternativas como Quintero (Carrascal decepcionó) o Yaser Asprilla, pero no tiene reemplazo. ¿Qué tal que tuviera continuidad en su club?