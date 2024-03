¿Un invicto inmortal? Lorenzo amplía su ventaja en Selección Colombia

La Selección Colombia venció 1-0 a España, un ex campeón mundial y el vigente campeón de la Nations League, un triunfo que da lustro a su brillante momento.

Porque lo que vive el equipo nacional es una racha de la que no quiere respetar, la cual tiene como protagonistas no solo a Díaz, a James, a Arias y las figuras sino al entrenador Néstor Lorenzo.



En poco más de un año al frente del equipo nacional, el argentino no conoce la derrota y esa racha se ha extendido hasta el partido amistoso en el Olímpico de Londres, donde otra vez fueron más las sonrisas que las preocupaciones.



Con este triunfo, Lorenzo 17 partidos invicto, con un detalle no menor: en el camino hay dos victorias conta excampeones mundiales como Alemania y España y la primera victoria en la historia por Eliminatorias al Mundial contra Brasil.



Son 12 victorias y 5 empates y una sensación palpable de un equipo consolidado, pleno de confianza y con las variables suficientes para aprovechar los talentos de todos sus jugadores.



Vale mencionar que Lorenzo tiene a su equipo tercero en las Eliminatorias al Mundial de 2026 y que con 12 puntos en 6 partidos luce firme en la carrera a Estados Unidos, México y Canadá. Detalle no menor: tiene valla invicta en 5 de los últimos 7 partidos.



Larga vida a un proceso que se mantiene firme, a fuerza de buenos resultados.