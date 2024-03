¡Grito de independencia! Histórica victoria de Colombia contra España

Un día iba a caer España. El grito de independencia de Colombia se dio en Londres con una victoria 1-0 bien luchada, trabajada desde la paciencia y la confianza y sentenciada en el segundo tiempo, como ya es tradición con Lorenzo. Picos muy altos que abonan la certeza de un equipo que no teme ante los gigantes y que sueña, con más argumentos que nunca, con los títulos.

En el cuarto intento por fin pudo celebrar el equipo nacional, que fue de menos a más y aprovechó que el rival se agotó de tanto chocar contra una barrera tricolor en su defensa.



La apuesta de la presión alta se desvaneció pronto por la velocidad y la precisión del rival en la salida y en el pase y fue necesario bajar un cambio, mientras había problemas por el lateral derecho y mucho, muchísimo trabajo para Lerma y Castaño en el medio.



La primera opción claramente fue de Vivian en un cabezazo frontal que salvó Vargas pero la respuesta de Colombia, con un remate abajo, de media vuelta de Casierra que salvó el portero, no se vio para nada mal.

Sin embargo, la pelota era ajena, España la tenía y la usaba mejor y era Lucumí el que más evacuaba balones de su área ante las llegadas de Merino, Sarabia, Grimaldo.. llegaron siempre con ventaja los de amarillo pero resolvieron mal, ante una Colombia que resistía bien en su zaga.



Entonces, a los 33 minutos, la evidencia del defecto grave en el plan de Lorenzo: en la cabalgata e Díaz que no pudo resolver porque se le fue larga entrando al área rival, quedó claro que necesitaba socios para descargar.. debía ser Carrascal y no llegó, o Casierra, que al menos apareció en cuadro pero muy lejos para el pase.. de nuevo nadie hablaba el mismo idioma de Lucho.



Salvo Arias, claro, que inventó una jugada individual y un remate hermoso de media distancia que cerró el primer tiempo.



Lorenzo ajustaba en el segundo tiempo con James por un inédito Carrascal y Ríos por un agotado Castaño. Y Moreno metía el primer susto pero la mano salvadora del arquero Vargas evitaba un mal momento.



Y otra vez, como es tradición con Lorenzo, el segundo tiempo fue infinitamente mejor, con un socio para Díaz y una clarísima opción que se perdió James frente al arco a los 58: ¡a las nubes la mandó!



Pero Colombia gozaba de otro semblante y esa recuperación subió al marcador en una mezcla letal de talento: pase profundo del 10 a Díaz, fenomenal regate del guajiro para superar la marca y meter el centro y casi acrobático apareció Muñoz, acompañando por derecha, para una belleza de gol, una invitación a la ilusión en el 1-0 a los 61.



Reaccionó España enviando al campo a sus titulares Morata, Yamal y Williams pero era un partido soberbio el de Ríos en el equilibrio, el de Vargas y sus centrales sólidos atrás y era, definitivamente, día y noche la versión de Díaz con un socio como James a su lado.



A los 85 de nuevo llegaba Colombia con el 10 orquestando la salida y el rematador final era Muñoz, a quien dejaron libre para patear, remate que controló bien el portero sin dar rebote.



Y entonces el reloj y lo suyo y por fin el equipo nacional logró vencer a España por primera vez en su historia, un ex campeón mundial, un equipo lleno de las estrellas del presente y el futuro, un encopetado rival que fue de más a menos y sucumbió ante un equipo que en el segundo tiempo se adueñó del partido y castigó a fuerza de la personalidad y el talento de un Díaz más capitán que nunca, que deja ver toda su dimensión cuando le dan los apoyos correctos. Cayó Alemania y cayó España. No tema decirlo: ¡hay razones para soñar con títulos!