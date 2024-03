Mejía, del halago al palo: James es el perfume y Lorenzo, muy demorado

La Selección Colombia venció a España por 1-0 en partido amistoso, primera victoria en la historia de la tricolor contra el ex campeón mundial.

El juego pasó de un primer tiempo sin apenas llegadas de gol pero con mucho control ante el ímpetu rival, a un complemento con manejo de la pelota, ocasiones muy claras y un golazo de Muñoz.



Y aunque no fuera precisamente brillante, muchos destacaron el comportamiento de los marcadores nacionales, entre ellos Iván Mejía, quien le dio zanahoria y garrote al equipo de Lorenzo en el arranque.



"Bloque sólido, equipo compactico en defensa, buenos relevos y presión para recuperar. En fase defensiva, todo bien. En ataque nada, ni posesión, ni manejo, ni chispa. Ausencia de talento y no le dan la pelota a Lucho. 1110", dijo el analista al final del primer tiempo.



Pero él, como todos los aficionados a la distancia, empezó a ver la luz al final del túnel con la gran jugada del gol de Muñoz: "Ufff que golazo por toda la maniobra. El pase de James, la jugadora de Lucho y el remate acomodando el cuerpo de Muñiz. Golazo!!", comentó.



Su conclusión fue, como siempre, contundente: "Parodiando a MATURANA: 'James es el perfume de la selección'. Trajo el orden y las ideas. Golazo de Muñoz, una jugadota, la tapada de Vargas fue fundamental. Me gustó el segundo tiempo, bien jugado. Lorenzo, porque seguir regalando 45 minutos?".

En efecto, la que ya es casi una costumbre de esta Colombia de Lorenzo, de complicarse en los primeros tiempos y corregir en los segundos, sigue siendo un asunto incómodo para muchos. Los resultados respaldan y eso ayuda a trabajar con tranquilidad. Pero ese lunar sin duda es una asignatura pendiente.