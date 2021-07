¿Hizo falta James? Consejos de Iván Mejía para que vuelva a Selección

Otra vez le faltó a Colombia el centavo para el peso. Después de un aguerrido empate a uno en los 90 minutos, el equipo de Reinaldo Rueda no pudo salir airoso de la tanda final frente a la Argentina.



Ahora bien, una de las grandes reflexiones a lo largo de la Copa América pasó por la necesidad o no de tener un típico volante creativo. El caso puntual de James Rodríguez.



Algunos consideran que efectivamente hizo falta en el mediocampo, mientras que otros opinan que el nuevo esquema de Rei (4-4-2) elimina toda necesidad del típico 10.

Sobre lo anterior, Ivan Mejía expresó en sus redes sociales que efetivamente el cucuteño tiene cabida en la Selección, no en vano es el jugador diferente del equipo, pero para que esto ocurra debe antes cambiar sus actitudes.



“Para mi el tema James es sencillo: tiene que entrenar a fondo, recuperar el tono de competición, jugar seguido, aprender a respetar al técnico de turno, abandonar el divismo,ser sencillo y buen compañero. Cuando lo haga, que vuelva . Cómo está, no sirve”, trinó el periodista.



Mensaje certero teniendo en cuenta las últimas salidas en falso de James. Ya no solo pasa por su estado físico sino también la forma en que se relaciona con el cuerpo técnico actual.



Sin duda su talento sería un factor plus para el grupo...