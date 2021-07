Tanto nadar para ahogarse en la orilla: 1x1 de Colombia vs Argentina

Colombia cayó en los penaltis contra Argentina y no pudo cumplir el sueño de ir a la final de la Copa América 2021. El golpe fue duro, pero el adiós fue digno. Así vimos el 1x1 de Colombia:

David Ospina (6)

Fue figura contra Uruguay pero no lució tanto contra Argentina. En los 90 cometió un par de imprecisiones que le ayudaron a corregir sus compañeros y en los penaltis no pudo atajar ninguno.



Daniel Muñoz (5)

Cumplió en la marca contra una fiera como Messi, pero la proyección al ataque fue una tarea pendiente.



Yerry Mina (6)

Corrigió a tiempo un primero de pesadilla, con los ánimos exaltados, y en el segundo salvó un par de llegadas muy peligrosas del rival. Falló su penalti.



Dávinson Sánchez (5)

Lo que hizo con juego práctico contra Uruguay no lo pudo sostener contra Argentina. De nuevo se vio superado y falló su penalti.



William Tesillo (5)

Tuvo solo 45 minutos y cumplió en la marca, que es lo suyo, pero una única vez se proyectó al ataque.



Wilmar Barrios (7)

De esta Copa América en más serán Barrios y diez más En todas partes está, mete remates de media distancia que se estrellan en el palo con la misma solvencia que saca de la raya una pelota cuando no hay arquero. ¡Fenómeno!



Gustavo Cuéllar (5)

Esta vez lo superó el talento del medio campo de Argentina, lo que ya le había pasado en Barranquilla por Eliminatorias. Fue sacrificado en el descanso para ganar salida con Chará.



Juan Guillermo Cuadrado (6)

No le vino tan bien el descanso de los cuartos de final. Tuvo un remate al arco que le atajaron bien, pero faltaron sus pases profundos de antaño. Anotó su penalti, el primero.



Luis Díaz (8)

Fue la figura de Colombia. Solo por el golazo que marcó a los 61 minutos ya no tenía discusión. Pero además volvió al sacrificio que se le pedía y se sintió muy cómodo cuando Rueda le dio socios en ataque.



Rafael Santos Borré (5)

Aunque jugó en su posición lateral, resultó más bien intrascendente en el primer tiempo. El sacrificio no se le discute, pero no pudo marcar.



Duván Zapata (5)

Otro día de mucho trabajo para el equip pero sin hacerse presente en el marcador. Lo reemplazó Borja a los 60 minutos.



Yimmi Chará (5)

Por Cuéllar, Min 46

Le inyectó proyección y velocidad al ataque. Asistió una vez a Díaz y apoyó en marca.



Frank Fabra (6)

Por Tesillo, Min 46

Como es habitual, bien en la salida en ataque pero con faltas innecesarias y llegadas tardías en el regreso. Se fue con amarilla.



Edwin Cardona (6)

Por Borré, Min 46

Fue el eje del equipo cuando entró, el socio creativo que anhelaban los delanteros, el eje, el 10. Metió la asistencia para Díaz en el golazo del 1-1 parcial. Falló el penalti.



Miguel Borja (6)

Por Zapata, Min 60

Fue punzante pero cometió una falta de amarilla, que era más bien naranja. Fue el que mejor pateó su penalti.