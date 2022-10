¡Colombia no solo superó a China y México! También a dos cocos grandes

En el año 2022 del fútbol femenino, las selecciones Colombia se han encargado de cosechar los mejores momentos en todas las ramas y en todas las categorías a nivel del balompié colombiano. El combinado masculino no pudo clasificar al Mundial de Catar a disputarse en los meses de noviembre y diciembre al final del año en curso.

Por su parte, su similar femenina ha dejado en alto el nombre de Colombia, no solo en Sudamérica, sino también en el mundo. Empezando por el continente sudamericano, la Selección Colombia Sub-17 y Sub-20 pusieron sus nombres en el podio de los Sudamericanos como subcampeonas, posiciones que las catapultaron a las Copas del Mundo de India y Costa Rica respectivamente. La de mayores no se queda atrás. También fueron segundas en la Copa América y sellaron su boleto al Mundial de Australia y Nueva Zelanda en el 2023 y a los Juegos Olímpicos de París, Francia en 2024.



Los logros no paran ahí. La Selección Colombia Sub-20 llenó de ilusiones a un país completo al vencer a Alemania por primera vez en la historia del fútbol colombiano. Por su parte, la Sub-17 rompió mala racha y le ganó a China y a México con las que había perdido en anteriores Mundiales. En la quinta participación del combinado nacional, se instalaron de manera histórica en los cuartos de final y se meten como una de las ocho mejores selecciones de la competencia.



Sin embargo, eso no lo es todo. La Selección Colombia con dos victorias ante China y México respectivamente, no solo logró clasificarse para los cuartos de final por primera ocasión en sus participaciones, sino que también superó a importantes selecciones en un ranking histórico del certamen. Una vez inició la Copa del Mundo, las cafeteras arrancaron el ranking histórico en la decimoctava casilla con siete unidades, producto de una victoria y cuatro empates en sus anteriores participaciones.



Jugando contra un rival directo como China que antes de arrancar el Mundial era decimoséptima con mismas unidades (7), Colombia pudo superar a las asiáticas con los dos triunfos sumando 13 puntos hasta ahora, mientras que las chinas, con solo una victoria, se quedó con 10 unidades. Como si fuera poco, China quedó eliminada.



Sumado a superar a China, una de las rivales directas de la Selección Colombia, también sobrepasaron a dos cocos enormes que no asistieron a la India como Italia e Inglaterra, ocho y 12 unidades respectivamente, de hecho, las italianas quedaron terceras en el Mundial de 2016 de Jordania.



Pero las cosas no paran ahí. Francia solo cosechó una unidad en el presente certamen y quedó eliminada del Grupo D. Las francesas arrancaron el torneo con 14 puntos en la decimocuarta casilla, con el punto, llegaron a 15 unidades. Colombia, que con sus dos triunfos está a solo dos de sobrepasarla, tiene todavía chances de hacerlo cuando enfrenten a Tanzania en los primeros cuartos de final que disputarán.



La Selección Colombia, que comenzó el Mundial Sub-17 de India en la casilla 18 en el ranking histórico del certamen, logró sumarse a un mejor puesto. Ahora es top 15. En el caso de que queden campeonas, podrían llegar a 22 unidades acercándose a lugares más altos en la clasificación.