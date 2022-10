El curioso y polémico actor en la celebración de Colombia Sub-17

¿Es temprano para cambiar de opinión, o ya es imposible después de tantos dardos? Resulta impensado que un Álvaro González Álzate que siempre ha estado en desacuerdo del balompié femenino, pueda vanagloriarse de una ‘buena gestión’ cuando quiere es acabar con la actividad profesional de las mujeres. El fútbol, es la misma en hombres y mujeres, con las mismas reglas, mismos arcos, mismo objetivo, ¿por qué no respetarla?

La Selección Colombia Femenina Sub-17 logró una histórica clasificación a los cuartos de final del Mundial que se está desarrollando en la India. Un cambio de sede para las dirigidas por Carlos Paniagua quienes en los primeros dos partidos de la fase de grupos jugaron en Navi Mumbai ante España y China, una derrota y una victoria, para después ir a Goa. En un calor infernal, el combinado nacional venció a México en un juego intenso para instalarse en la siguiente instancia contra Tanzania a disputarse el sábado 22 de octubre.



Las miradas estuvieron bajo Linda Caicedo quien estuvo presente en todas las anotaciones de Colombia. Dos contra China, una ante México, pero también participó en la primera anotación e infortunadamente, marcó en propia puerta para el descuento de las aztecas. Sin embargo, los ojos cambiaron rotundamente cuando la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) publicó una foto en Twitter con un curioso ‘invitado’ a la celebración: Álvaro González Álzate, vicepresidente de la FCF.



Además de su función dentro de la Federación, es también el presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difutbol), y más de una ocasión, Álvaro González Álzate ha querido convertir el balompié femenino nuevamente al aficionado como era antes, ignorando los grandes logros de las mujeres, en especial en el 2022 donde ha habido tanta noticia positiva para las jugadoras y las selecciones Colombia en la rama femenina, mientras que en la masculina, muy lejos de esos objetivos sin clasificar al Mundial de Catar.



Bajo las órdenes de Nelson Abadía, la Selección Colombia fue subcampeona de la Copa América sellando su clasificación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda en el 2023 y los Juegos Olímpicos de París, Francia. Ahí estuvo presente Ramón Jessurún, y el saludo de las jugadoras con el presidente de la FCF no fue la mejor. Mientras la sonrisa de Jessurún estaba presente, algunas decidieron no saludarlo en la entrega de las medallas en protesta a las decisiones que toman, de la mano con la Dimayor.



Sin tener liga, las jugadoras están logrando hacer historia en el 2022, un año completo de fútbol femenino, no hay nadie que las pueda parar porque ellas se lo han ganado. Pero, siempre habrá actores que quieran ponerle trabas, uno de ellos, Álvaro González Álzate que apareció en la celebración de las jugadoras. En 2019, las denuncias de la Selección Colombia de mayores salieron a la luz. Con audios, se demostraron pruebas suficientes sobre los vetos de González Álzate a Daniela Montoya, y las que todavía persisten en Yoreli Rincón, Isabella Echeverri y Natalia Gaitán.



Lo curioso fueron las fotos de la FCF en las que Álvaro González Álzate aparece en medio de las jugadoras levantando su brazo celebrando la clasificación. Sacando ventajas de los logros de una rama femenina a la que siempre ha querido ponerle fin y volver al balompié aficionado.