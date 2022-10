Colombia evita al 'coco' de cuartos en Mundial Sub 17: definido rival

La Selección Colombia Femenina Sub 17 aseguró, tras la victoria 2-1 contra México, un lugar en los cuartos de final de la Copa Mundo que se disputa en India.

Los goles de Linda Caicedo y Juana Ortegón permitieron cumplir la primera meta, una clasificación inédita a la segunda fase de este Mundial, y aunque ahora es momento de celebrar y después de descansar, hay que mirar al calendario para saber qué viene.



Colombia avanzó como primera del grupo C, seguida por España. Los dos equipos sumaron 6 unidades pero la tricolor tuvo mejor diferencia de gol (+2).



¿Qué viene ahora? La fortuna ha querido que el rival no sea Japón, que superó 2-0 a Francia y le evitó a Carlos Paniagua el rival que era 'el coco' en los cuartos de final. El oponente será Tanzania, que igualó con Canadá 1-1 y se emparejó con el equipo de Linda Caicedo.



¿Cuándo volverán a jugar las chicas colombianas en el Mundial Sub 17? Tome nota:



Colombia vs Tanzania

Fecha: Sábado 22 de octubre

Hora: 6:00 a.m. hora colombiana

TV: Caracol TV