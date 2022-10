Pepazo de Ortegón y Colombia vence a México, se juega ST: EN VIVO

La Selección Colombia Sub 17 busca su primer clasificación a los cuartos de final de un Mundial de la categoría, enfrentando a su similar de México.

Minuto 56- Cambian los papeles: Colombia tiene el dominio y es más claro que México en la salida, pero todavía no inquieta a la arquera



Minuto 51- Nuevo intento espectacular de Linda, auto habilitación y perfecto centro atrás al que llegó incómoda Gaby en el cabezazo



Minuto 50- Se desperdicia una salida limpia de Linda Caicedo pero falla Guzmán en el centro



Minuto 46- Gran sacrificio de Colombia, aguanta la impetuosa salida mexicana, que de nuevo es poco clara



SE JUEGA EL SEGUNDO TIEMPO



TERMINA EL PRIMER TIEMPO. COLOMBIA 1- MÉXICO 0. Una vez intentó el equipo nacional y celebró el gol que lo tiene clasificando a cuartos de final, cuando eran las mexicanas las que dominaban el juego. Gran cosecha en la primera etapa.



Minuto 45+2- Potente remate de Soto que pasó muy cerca al palo de Agudelo... se confía Colombia en la recuperación



Minuto 44- México se desespera porque entiende que la derrota la elimina y eso abre espacios. Correa metió un zurdazo de media distancia que pudo ser el segundo



Minuto 40- ¡Goooooooollllll de Colombia!!! Juana Ortegón entendió todo: recuperó, levantó la cara y apuntó justo alto, inalcanzable para la arquera mexicana. Victoria 1-0, justo antes del descanso... todo bien en la selección nacional.



Minuto 39- Cierre de dos mexicanas a Yesica Muñoz en el área, pero nada quiso ver la jueza



Minuto 33- Duro choque entre Correa y la mexicana Flores... golpeada la colombiana



Minuto 30- Pausa para hidratación



Minuto 26- Buen centro de Ana Guzmán, cabezazo de Ortegón por arriba



Minuto 24- Derriban a Linda en el área pero dice la jueza que sin falta: cobro de tiro de esquina, primera aproximación nacional al arco de Cota



Minuto 23- Vuelve la capitana colombiana al campo, México domina el medio campo y arrincona a Colombia



Minuto 22- En un choque sufre Linda Caicedo un corte en la boca.. la atienden en la raya porque está sangrando



Minuto 16- Mala cosa: amarilla para la colombiana Gaby Rodríguez por dura falta a Fátima Servin



Minuto 10- Dura entrada de Fong sobre Linda Caicedo, que se recupera pronto...



Minuto 7- Dura la marca de las mexicanas, aguantan las colombianas en su zona, todavía sin intentos sobre el arco rival



Minuto 5- Se afianza el equipo de Carlos Paniagua en su campo, intento muy elevado de las mexicanas con Vargas pero muy elevado



Minuto 3- Arranca el juego, Colombia tiene suficiente con un empate por su condición de líder del grupo C pero no puede especular



RUEDA LA PELOTA



5:56 a.m. Suenan los himnos y terminan los actos de protocolo



Solo falta el pitazo inicial

📸 🏟 ¡Todo listo en el Estadio Fatorda para el partido 🆚 🇲🇽!





Entrada en calor del equipo a cerca de 34 grados de temperatura:





Esta es la alineación titular de Colombia para el cierre del grupo C:

🚨 TITULAR



🚨 TITULAR

Formación de la Selección Femenina Sub 17 para enfrentar a 🇲🇽 en el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA





El equipo nacional avanzará con un empate pero busca la victoria para estar tranquilo en un grupo C con todos los competidores empatados en 3 puntos, pero la tricolor es primera por su diferencia de gol (+1).