Secreto del éxito de Colombia: 'podemos ser potencia, es un proceso'

La Selección Colombia Sub 17 es el resumen de la felicidad: sabe cuándo esperar, sabe cuándo atacar, sabe aprovechar el enorme talento de sus figuras, sabe celebrar.

El equipo que logró avanzar por primera vez a los cuartos de final de una Copa Mundo de la categoría entendió contra México, en esa victoria 2-1 gracias a la cual fue primero del grupo C y ahora va por Tanzania, que nada de esto que hoy da tanto orgullo es fruto de la fortuna.



Linda Caicedo, una de las goleadores del certamen (con 3 goles) y quien además es la capitana, tiene claro el secreto del éxito: "​Es lo colectivo, en el fútbol es lo que prima, pude hacer el gol pero es gracias a ellas. Gracias a Dios estamos en cuartos, esperamos seguir haciendo historia", decía tras la luchada victoria en el grupo C.



"Ha sido un partido muy jodido, México tiene garra pero Colombia sale a ganar sin importar si sirve el empate o no. Gracias a Dios se da todo y seguimos en este Mundial. Estamos todas reventadas pero es la alegría de ganar, ahora queda recuperarnos y pensar en cuartos de final.", añadió.



Su advertencia es clara: "este es un proceso lindo, lo dije antes que podemos ser potencia mundial pero esto es de proceso, de seguir creyendo en las jóvenes y en el proceso mayor que se maneja hace tanto tiempo".



Historia hecha a pulso



"Tenemos un gran equipo y podemos hacer más historia de lo que hemos hecho", decía una eufórica Juana Ortegón, autora de un golazo en la Copa Mundo, su primero, nada menos.



"Somos guerreras, valientes, no le tememos a nada es un gran grupo. Corrimos como nunca, sudamos como nunca porque amamos el fútbol y representar a nuestro país. Esto es por todo el país", añadía.



No es un hecho aislado esto de lograr resultados sino una cadena de buenas obras, un pequeño acto de justicia cada vez después de tanta lucha: "Que sigan apoyando, creyendo que el fútbol femenino puede crecer, lo estamos haciendo desde divisiones menores, la sub 20 acaba de hacer un muy buen Mundial, la de mayores clasificó al Mundial, así que sigan apoyando y creyendo que el fútbol colombiano la va a romper". Lo está haciendo ya... lo hace en cada esfuerzo, cada gol, lo hace por la fe inquebrantable que solo ellas pueden mostrar.