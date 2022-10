¡Misión cumplida, Colombia! Victoria, lujo y clasificación histórica

¡Misión cumplida! Colombia se impuso por 2-1 contra México en el cierre del grupo C del Mundial Sub 17 y a fuerza de lujo, golazos de Linda Caicedo y Juana Ortegón y un sacrificio que raya en lo conmovedor, avanzó por primera vez a los cuartos de final de la Copa Mundo.

Era un partido de mucha vigilancia y una realidad innegable: Colombia sabía que el empate le daba para avanzar a cuartos de final y por eso su prioridad fue el arco en ceros. ¿Demasiado riesgo? Esa era la cuestión ante un rival muy intenso en la recuperación pero, por fortuna, sin precisión de frente al arco de Luisa Agudelo.



Sin embargo, el juego le daba la razón a Carlos Paniagua en los primeros 45 minutos, pues no había remates al arco concretas de las mexicanas a pesar de su dominio, salvo algún intento de Saldíbar que no llegó a preocupar. Mientras Colombia, que contaba solo un cabezazo desviado de Ortegón, aprovechó una acción individual de la astuta Juana para abrir la cuenta a los 40 minutos: ella recuperó la pelota, ella levantó la cara, midió a la portera y e puso un remate alto y potente, inatajable, todo un lujo en la media distancia. Colombia ganaba 1-0 en su primer remate al arco, 100 por ciento de efectividad y todo a pedir de boca antes del descanso.



Para el complemento se mantuvo la estrategia del aguante inicial y el posterior contragolpe, y así llegó, a los 73, un nuevo lujo colombiano: Linda Caicedo se hizo sentir y a pura potencia sacó de carrera a su marcadora para bañar a la portera en la salida y celebrar, con su bailecito típico, el 2-0. ¡Tercer gol en el Mundial para la joya nacional!



El equipo nacional hacía gala de efectividad pues en dos remates al arco nunca falló, mientras México apostaba todo por el empate que le devolvía la ilusión de clasificar y atacaba, en el roce y en el remate, al que felizmente le faltaba puntería.



Pero vino el infortunio: a los 81 un remate fuerte de Soto se estrelló en Linda Caicedo y se le coló a Agudelo, un descuento amenazante cuando faltaba tan poco para el cierre.



Y entonces una nueva buena respuesta: con el alma, a pesar del cansancio en un clima difícil (superior a los 34 grados), Colombia no se escondió sino que amenazó con Muñoz, de tremendo partido, y la propia Linda, porque la mejor defensa es un buen ataque. Así se perdía Muñoz el tercero en un cobro de esquina que era el epílogo de un esfuerzo casi conmovedor.



Tres puntos a la bolsa, liderato del grupo C y récord: primera clasificación a cuartos de final del Mundial Sub 17. Al que pida más...