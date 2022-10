Linda Caicedo y su felicidad por el doblete: ‘es con mucha humildad’

La Selección Colombia femenina Sub-17, dirigida por el técnico Carlos Paniagua, se resistió a dejar de manera temprana el Mundial femenino de la categoría y derrotó con un contundente 2-0 a China, gracias a un doblete de Linda Caicedo, quien se recuperó y fue la gran figura para mantener a las superpoderosas líderes y con grandes opciones de clasificar.



Por ello, tras su increíble doblete y ser la figura tras ser duda entre semana, Linda Caicedo habló en conferencia de prensa sobre su rendimiento y lo que significa ganar a China para quedar con vida en el certamen internacional, rescatando lo que hizo en lo personal para ayudar a su selección a ganar un importante juego.



"Por mi juego me he ganado el reconocimiento de la gente, esto con mucha humildad, mucho trabajo y la alegría por delante. Sabíamos que era un partido que teníamos que salir a ganar, pero fue un rival muy difícil. Ganaron el primer partido y venían con mucha confianza”, reconoció Linda Caicedo después del partido contra China.



Igualmente, la delantera habló de sus otras compañeras, especialmente de Estefanía Perlaza, quien salió lesionada y espera pueda ser parte del equipo en el partido decisivo. "Ella es una pieza fundamental. Esperemos que no sea nada grave, que sea simplemente un choque. Ya estamos pensando en el partido contra México", puntualizó.



Ahora, con tres puntos asegurados y un grupo C parejo, la Selección Colombia femenina Sub-17 espera tener de nuevo a una Linda Caicedo inspirada para ganarle a México y sellar su clasificación, el próximo martes a las 6 de la mañana.