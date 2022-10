Selección Colombia Femenina confirmó dos amistosos: rival mundialista

Nelson Abadía y sus dirigidas no descansan. No está permitido tomarse un tiempo para ello a vísperas de la tercera participación de la Selección Colombia Femenina de Mayores en un Mundial. Con el anhelo de mejorar lo hecho en la Copa del Mundo de 2015 en la que clasificaron a los octavos de final de manera histórica, se empiezan a preparar de la mejor manera desde temprano.

En un 2022 cargado para el fútbol femenino a nivel de selecciones después de la Copa América, los Sudamericanos Sub-17 y Sub-20, además de los dos mundiales de dichas categorías juveniles, también se mueven con amistosos pensando únicamente en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda que se desarrollará a mediados del próximo año.



Colombia, como subcampeona del continente lograron clasificarse al Mundial y a los Juegos Olímpicos de París, Francia de 2024. Octubre estuvo movido para Nelson Abadía y sus dirigidas sumando dos amistosos en la ciudad de Cali a favor de las cafeteras contra Paraguay, uno por la mínima diferencia, otro una goleada, un 4-0 cómodo.



El combinado nacional de mayores continúa su preparación en busca de llegar con la mejor regularidad para el Mundial 2023, y ahora se medirán a un rival mundialista, de poco reconocimiento realmente, pero con la velocidad y el buen portento físico que caracteriza a selecciones africanas. Zambia, que se clasificó para la Copa del Mundo de 2023 vendrá a la ciudad de Cali. Será el primer oponente de nivel mundial después de Estados Unidos que servirán como experiencia para el cuadro cafetero.



Zambia, una peculiar selección que no estaba en el radar de nadie, pero que tendrá la oportunidad de disputar el Mundial del 20 de julio al 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda. Los dos amistosos serán el 12 y 15 de noviembre, ambos en el Pascual Guerrero. Así será el cronograma:



Partido 1

Colombia vs Zambia

Día: 12 de noviembre

Hora: por definir

Estadio: Pascual Guerrero (Cali, Colombia)



Partido 2

Colombia vs Zambia

Día: 15 de noviembre

Hora: por definir

Estadio: Pascual Guerrero (Cali, Colombia)