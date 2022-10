Colombia Sub-17: cómo clasifica a cuartos del Mundial Femenino

La Selección Colombia consiguió este sábado su primer triunfo en la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17, que se disputa en la India, superando 2-0 a China con brillante actuación de Linda Caicedo.



Con los tres puntos ante las asiáticas, y el triunfo de México 2-1 sobre España, las cafeteras lideran un apretado grupo C: colombianas, mexicanas y españolas tienen 3 puntos; China, sin unidades, no está eliminada y buscara una victoria y un milagro.



Los dos cupos a cuartos de final se disputarán el próximo martes 19 de octubre: Colombia enfrentará a México, mientras que España rivalizará con China, ambos partidos en horarios simultáneos.



¿Cómo clasifica Colombia a la siguiente ronda del Mundial India 2022?



Las dirigidas por Carlos Paniagua son primeras por tener +1 en la diferencia de gol. México y España tienen 0; mientras que China está con 0 puntos y -1.



Así, Colombia depende de sí misma y sabe que un triunfo o un empate la clasificarán automáticamente a cuartos, pues las mexicanas no podrán superarla. No importa el resultado del otro partido.



Si Colombia quiere avanzar como líder del grupo C, lo será si suma y España no gana; si hay empate cafetero, deberá esperar un empate en el otro partido, o que China no golee a las españolas.



Si Colombia pierde, se arriesga a quedar eliminada: si suma España, o si China gana y la supera en gol diferencia, la Tricolor le diría adiós al Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA.



Si China le gana a España, y Colombia y México empatan, las dos selecciones latinoamericanas estarían clasificadas a cuartos de final.