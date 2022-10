Abadía quedó satisfecho por el desempeño de Colombia contra Paraguay

La Selección Colombia Femenina de mayores cerró con éxito la fecha FIFA del mes de octubre, venciendo a Paraguay en los dos partidos amistosos, 1-0 el sábado pasado en el estadio del Deportivo Cali y 4-0 este martes, en el estadio Pascual Guerrero. Tras terminar el segundo compromiso, el técnico Nelson Abadía, resaltó el nivel de su grupo.

“El equipo mostró un andamiaje muy sólido e interesante es su fútbol. No perdimos, así haya jugadoras que están llegando nuevas a la selección; no perdimos lo que es la identidad y ese estilo de juego que tiene nuestra selección. Las jugadoras que están visualizando el juego, sabiendo cuál es el derrotero futbolístico nuestro”.



Quedó contento por la respuesta, pese a las ausencias: “la idea siempre es que prevalezca más que los resultados, porque valoro hace el equipo, el oficio que partido a partido vamos mostrando y sabemos que hoy era un partido de las jugadoras colombianas contra ellas mismas, porque era una exigencia, había unas tareas que cumplir y lo más importante de todo fue que las cumplieron de una forma bien interesante”.



De la lesión de Gisela Robledo, dijo que “para todos nosotros es doloroso, porque fue al primer minuto de iniciado el segundo tiempo. Ella en una jugada quiso girar, quedó su pie fijo y la rodilla dobló. Ahorita la doctora me dijo que le van a hacer una resonancia, tiene la rodilla un poquito inflamada, pero esas imágenes son las que nos van a dar un resultado. Dios quiera que no sea nada por ella y por la selección nuestra”.



El sábado 22 de octubre, se realizará el sorteo de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023, en el Aotea Centre en Auckland, Nueva Zelanda. Definiendo los lugares de las selecciones clasificadas como Colombia. Mientras que para el torneo clasificatoria o repesca continental, se desarrollará en Hamilton y Auckland (Nueva Zelanda) del 17 al 23 de febrero, se celebrará el viernes que viene, 14 de octubre, a las 12.00 CET (10.00 GMT).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15