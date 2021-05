Falcao y más: once jugadores descabezados por Rueda en la Selección

La convocatoria de la Selección Colombia, la primera oficial de Reinaldo Rueda para los partidos de Eliminatorias frente a Perú y Argentina, el jueves 3 y Argentina el martes 8 de junio, dejó noticias y sorpresas. El entrenador colombiano citó a 26 jugadores, con regresos inesperados, y también con sorpresas por los que no llamó.



La afición colombiana, al enterarse de la convocatoria de Rueda, extrañó de inmediato a Falcao García. El máximo goleador en la historia de la Selección no estará para este par de partidos, aunque no sería de sorprender, pues terminó la temporada sin jugar y criticado en Galatasaray por sus constantes lesiones.



El once de jugadores que descabezó Reinaldo Rueda lo encabeza el ‘Tigre’, referente y capitán de la Tricolor. Pero lo sigue el arquero Álvaro Montero, arquero del Deportes Tolima destacado, y quien venía haciendo parte del proceso.



Luis Manuel Orejuela es el lateral derecho que no tuvo en cuenta Rueda, a pesar de que juega en Sao Paulo y también había recibido el llamado a la Selección en el pasado reciente. Entre los defensores centrales que ‘borró’ el seleccionador, están Jhon Jáner Lucumí y Bernardo Espinosa, otros que han estado en la Selección; Lucumí fue el único de los jugadores del Genk de Bélgica que no fueron citados. Y en la banda izquierda sorprende el no llamado de Frank Fabra (Boca Juniors, de Argentina) y Johan Mojica (Elche, de España).



De Boca Juniors no llamaron a nadie. Eso quiere decir que Jorman Campuzano y Edwin Cardona están en el mediocampo de los olvidados de Rueda en su primera citación grande. De mediocampistas, Steven Alzate y Víctor Cantillo completan el ‘equipo’ de no llamados.



Y en ataque, junto a Falcao está Sebastián Villa…otro de Boca que no está en planes de Reinaldo.