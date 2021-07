'Yo no me ponía a llorar': crítica de Vargas tras Argentina-Colombia

La tanda de penaltis entre Colombia y Argentina, que definió el cupo a la final de la Copa América, sigue dando de que hablar. Tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, la Albiceleste se impuso en los lanzamientos desde el punto blanco, luego de que Emliano Martínez atajara tres disparos y se consagrara como el héroe de la noche.



Sin embargo, 'Dibu' fue el centro de la polémica por las fuertes palabras que usó para desconcentrar a los pateadores colombianos y por el gesto obsceno que realizó después de detener el cobro de Yerry Mina. Para algunos, lo visto es una situación normal en el fútbol; para otros, la actitud del argentino es reprochable.

Justamente, para referirse al tema, Fabián Vargas, exjugador de la Selección Colombia que brilló en el fútbol argentino con la camiseta de Boca Juniors, lanzó una fuerte crítica a quienes se enfocaron en la actitud de Emiliano Martínez tras la derrota, al asegurar que es algo 'totalmente normal' en el fútbol'.



"Totalmente normal, me tienen sorprendido una cantidad de llorones que he visto en las redes y en los programas, quejándose de lo que ha pasado siempre. O si no, no se podría jugar al fútbol. Nosotros como futbolistas dentro de la cancha, todo el tiempo estamos 'boqueando'. Unos quieren ganar de eso, de boquilla, de asustar al rival, de generarle temor", dijo el ex volante de marca en el VBar de Caracol Radio.



Vargas, quien también jugó en Europa, afirmó que muchas veces recibió insultos y malas palabras, pero insistió que es algo cotidiano cuando se está en el terreno de juego. Considera que ahora se volvió un escándalo porque la ausencia del público permite escuchar lo que se dicen los jugadores.



"Creo que el problema es que como ahora se escucha todo lo que se dice dentro de la cancha y no hay público. En España y en Europa se dicen también cosas, ¿por qué creen que los jugadores empezaron a hablar tapándose la boca?... Precisamente por eso, porque les leían los labios y a veces dice uno cosas, que no es justificable, pero uno trata de meter miedo y yo también dije barbaridades en el terreno de juego, pero yo no me ponía a llorar porque me decían 'negro' o porque me decían que 'era coquero' que 'vendíamos marihuana', 'sudaca'".



Por último, Vargas dejó una reflexión al decir que hasta los mejores jugadores del mundo caen en el juego mental a partir de palabras, por lo que este tipo de situaciones deben considerarse como algo normal dentro del campo de juego.



"Tampoco es ilegal hablar en la cancha. Lo que hizo, insultar. Pero el juez vino y reconvino al arquero, lo que tenía que hacer. Entonces tienen que expulsar a Cristiano Ronaldo en todos los goles. Si supieran las barbaridades que se dicen en la cancha, esto sería un consentimiento lo que hizo Martínez a los jugadores de Colombia", concluyó.