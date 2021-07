Apareció Néstor Pitana: Conmebol ya le asignó un partido caliente

Néstor Pitana fue el árbitro más señalado y criticado en la Copa América 2021, que termina este sábado 10 de julio en el estadio Maracaná con la final Brasil vs. Argentina. El juez no volvió a pitar desde la polémica que se dio en el partido Brasil vs. Colombia, cuando le dio continuidad a una jugada en la que el balón le había pegado previamente, y a raíz de eso llegó el empate transitorio para el local, que finalmente ganó 2-1.

Desde ese momento, la Conmebol apoyó al árbitro argentino diciendo que había actuado de forma acertada, pero no lo volvió a designar para los partidos de la Copa América.



Así, este jueves la Conmebol volvió a designar a Pitana para un partido. Claro que no es de la Copa, pero sí es un partido caliente, un clásico muy importante por la instancia en el que se juega.



Pitana pitará el partido entre Nacional de Montevideo y Peñarol, clásico uruguayo, por la ida de los octavos de final de la Copa Suramericana 2021, que se jugará el próximo 15 de julio. Así, le devuelven la confianza y le dan un juego importante.