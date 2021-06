Gustavo Cuéllar: ‘no creo que resistan presionando los 90 minutos’

A Gustavo Cuellar lo conoce Reinaldo Rueda, era uno de los fundamentales cuando el vallecaucano pasó por Flamengo. El conocerse permite que haya ciertos automatismos en el sistema de juego, siendo una de las razones de la confianza del estratega con el volante.



Cuellar habló en rueda de prensa de lo que será el juego ante Argentina, el volver a tener público en el Metropolitano, su rol en Arabia Saudita y el pedido de Reinaldo.



Sobre Argentina: “Sabemos de la calidad de los argentinos, será un partido difícil. Vamos a buscar el resultado, teniendo cuidado en bloque bajo, medio y alto. Son de calidad y experiencia, les damos espacio, lo aprovecharán”.



Clima y cómo usarlo a favor: “Argentina tendrá cuidado con el clima, hay que sacarle provecho. No creo que resistan los 90 minutos haciendo presión alta y nosotros buscando sacar el balón limpio desde atrás. Tenemos calidad del medio hacía el frente. Hay que buscar que la pelota llegue limpia adelante”.



Messi: “No lo he enfrentado, personalmente, es el mejor jugador del mundo. Hay que tener un cuidado especial con él, por lo que ha hecho, pero siempre buscando nuestros objetivos. Buscando hacerles daño en cualquier parte del campo”.



“Hay que hacerle coberturas, independiente de la zona del campo en la que este, hacerle presión, tratar de hostigarlo y no dejarlo pensar. Tenemos que estar atentos a neutralizarlo. Todos los que se enfrentan a Messi buscan la forma de detener al mejor jugador del mundo. No solo plantearemos un juego entrono a él, sino a los demás.”



El nivel del fútbol asiático: “Creo que la liga de Arabia Saudita es subestimada por el horario y lo lejano de occidente. Independiente de la liga donde esté, hay que competir. Considero que mi equipo es de los mejores del continente asiático. Me siento contento por mí y lo demostrado por mis compañeros, para demostrarle a la gente que en Asia se juega a gran nivel”.



Pedido de Reinadol Rueda: ”En Flamengo jugaba más solo, no teníamos un doble cinco. El profe planteó un 4-4-2. En mi equipo juego casi de la misma forma que planteó Reinaldo”.



Público en el Metropolitano: ”Es positivo, nosotros que estamos en el terreno de juego, vamos a sentir el apoyo de las personas que puedan entrar al Metropolitano. Será un plus para motivarnos”.