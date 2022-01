Colombia y un fantasma que regresa: se quema el pan saliendo del horno

Colombia tiene el pasaje comprometido a Catar 2022, la derrota contra Perú en el Metropolitano sorprendió a propios y extraños, teniendo en cuenta el desarrollo y trámite de los 90 minutos, donde los de Rueda estaban con dominio, pero sin claridad en el último cuarto de cancha, acudiendo a la parte emocional, dejando a un lado la organización.



El resultado tiene, en este momento, a la tricolor fuera de los lugares de clasificación y del repechaje, con 17 unidades y diferencia de gol de -2. No solo los puntos perdidos contra Perú, sino los que se dejaron escapar en casa contra Ecuador y Paraguay, las opciones perdidas y demás empiezan a cobrar mayor relevancia.



Colombia podría ganar, llegando a 26 unidades o incluso, con siete unidades dependería de otros resultados. Llegar a depender de alguien más que de la misma tricolor, no ha sido un buen presagio, teniendo varios antecedentes donde terminaron por fuera del Mundial.



En el camino a Alemania 1974, Colombia estaba integrando la zona 1 con Uruguay y Ecuador. Terminó en la segunda casilla, con cinco unidades, al igual que los charrúas, pero, la diferencia de gol los dejó fuera del Mundial.



Corea y Japón 2002 son un mal recuerdo para Colombia, por el buen arranque y como terminó quedándose fuera del Mundial, además de ser en esa época, el campeón de Copa América. La tricolor se quedó en la sexta casilla con 27 unidades, quedando por dos goles fuera de la zona de repechaje.



Para las Eliminatorias a Alemania 2006 la historia fue similar, el sexto lugar volvió a ser para Colombia, con 24 unidades, a un punto del repechaje y a cuatro del cupo directo. En 2010 fue similar, con la diferencia que el gol diferencia y los puntos la dejaron en la séptima casilla, con 23 unidades a uno del repechaje.



Las cuentas para Colombia no son las mejores, teniendo en cuenta que está, en estos momentos, fuera del Mundial. Para los de Rueda no hay otra opción, ganar los tres partidos y soñar con la caída de los que están arriba. Lo preocupante es el fútbol mostrado, donde el gol brilla por su ausencia.