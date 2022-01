Diego Valoyes sigue en Argentina: esto tumbó su salida a Arabia

Diego Valoyes es una de las nuevas apuestas en el entorno de la Selección Colombia, pese a no tener minutos contra Perú. El jugador ha sido uno de los destacados en Talleres de Córdoba, por lo que ha despertado el interés de equipos de varias partes del mundo. Hace un tiempo se hablaba de una transferencia eventual al fútbol asiático, en una cifra récord.

El colombiano tenía todo muy cerca de llegar a Al-Ahli, sin embargo, el negocio no prosperó y continuará en Argentina. Así lo confirmó el diario Olé, que contó infidencias y motivos por los que no se concretó.



Según el diario argentino, estos fueron los motivos para no concretarse la venta “los asiáticos pretendían que el pago de la transferencias sea en cuotas, mientras que Talleres exigía todo el dinero junto, al contado. Parece insólito, pero es real. Esa traba para toda la operación. El club de Arabia se cansó de negociar y retiró la oferta”.



Cabe recordar que la oferta por el colombiano era de ocho millones de dólares.